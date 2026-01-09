استشهاد 14 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهد 14 فلسطينيا، مساء الخميس، بينهم أطفال، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة داخل قطاع غزة.



وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن حصيلة الشهداء منذ ساعات الفجر ارتفعت إلى 14 شخصا بينهم خمسة أطفال، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت سابق بمقتل أربعة أشخاص في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.



وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا، إلى جانب أكثر من ألف جريح، جراء الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.