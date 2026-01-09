قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

استشهاد 14 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة

غزة
غزة
فرناس حفظي

استشهد 14 فلسطينيا، مساء الخميس، بينهم أطفال، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة داخل قطاع غزة.


وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن حصيلة الشهداء منذ ساعات الفجر ارتفعت إلى 14 شخصا بينهم خمسة أطفال، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.


وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت سابق بمقتل أربعة أشخاص في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.


وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا، إلى جانب أكثر من ألف جريح، جراء الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة خان يونس غزة الخروقات الإسرائيلية وقف إطلاق النار

طريقة عمل الفلافل العراقية
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
لقاء سويدان
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
