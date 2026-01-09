قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية يطلقون النار على شخصين في بورتلاند
سماء رمضان على موعد مع حدث استثنائي.. ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك
وزير الزراعة: حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يتخطى 100 مليار جنيه
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة
استشهاد 14 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة
5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي
سوريا تعلن وقف إطلاق النار في عدة أحياء بحلب والسماح بخروج المسلحين
أوكرانيا.. هجمات روسية بمنطقة لفيف وانفجارات وحرائق في كييف
التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين مخالفة للاشتراطات
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
أخبار البلد

شيماء مجدي

نفى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود أي ضغوط تُمارس على الوزارة فيما يتعلق بقطاع الدواجن، مؤكداً اهتمام الدولة الكبير بهذا النشاط الحيوي الذي يضم استثمارات ضخمة.

وكشف وزير الزراعة، في تصريحات تلفزيونية، عن أرقام مهمة تعكس قوة هذا القطاع، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة فيه يتخطى 100 مليار جنيه، ويحقق إنتاجاً سنوياً يتجاوز 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة، كما يعمل به أكثر من 3 ملايين عامل في حوالي 38 ألف منشأة.

وأكد حرص الدولة استمرار هذا القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما تم تحقيقه بالفعل في الثروة الداجنة وبيض المائدة، وفيما يخص الجدل الأخير حول أسعار الكتاكيت، موضحا أن الأسعار شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه لفترة، ووصلت إلى 55 جنيهاً، لكنها عادت للانخفاض لتتراوح بين 15 و20 جنيهاً، وهو ما يعتبر سعراً عادلاً للمنتج والمستهلك.

مخاوف المنتجين

وفي رده على المخاوف بشأن تضرر المنتجين، شدد الوزير على أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة واتحاد منتجي الدواجن لتقديم كل أشكال الدعم، خاصة لصغار المربين، سواء من خلال توفير الأعلاف والأدوية أو الرعاية البيطرية، لضمان استمرارهم في السوق وعدم خروجهم منه.

وأشار وزير الزراعة إلى استقرار سعر الدولار وتوفره، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف عالمياً، فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة على التمويل، يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتوقع أن تنعكس هذه العوامل الإيجابية على الأسعار في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكداً استمرار الحملات والرقابة لضمان توافر الدواجن بأسعار مناسبة.

