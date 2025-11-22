يارا السكرى تظهر في أول صور من دورها في مسلسل علي كلاي

شاركت الفنانة يارا السكرى متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام» مجموعة من الصور الجديدة من كواليس شخصيتها فى مسلسل على كلاي المنتظر عرضه فى رمضان المقبل.

وظهرت السكرى فى الصور مرتديه ملابس الشخصية التي تجسدها، وشوقت الجمهور دون الكشف عن تفاصيل الدور، وكتبت معلقة: «الأمل ليس فكرة... الأمل روح تمشى بنا نحو الحياة، روح، مسلسل على كلاي».

ويخوض العوضى سباق رمضان 2026 من خلال المسلسل، والذى يقدم خلاله شخصية ملاكم يدخل فى معارك عديدة على المستويين المهنى والشخصى، إلى جانب خط رومانسى يعيش خلاله قصة حب مؤثرة ضمن الأحداث

وتشاركه البطولة الفنانة درة، بينما لا يزال فريق العمل يستكمل التعاقدات مع باقى الأبطال. المسلسل من تأليف محمود حمدان.