توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يارا السكرى على طريقة الملكة نفرتيتي في أحدث ظهور لها

يارا السكرى
يارا السكرى
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة يارا السكري ، مع متابعيها مؤخراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت يارا السكري ، بصورة جديدة ظهرت فيها على طريقة المصريين القدماء، وتحديداً الملكة نفرتيتي بوجود قناع عليها باللون الأزرق .

وكشفت الفنانة يارا السكري، في تصريحات  لموقع صدى البلد عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، والذي يجمعها لأول مرة بالفنان أحمد العوضي.

وأوضحت يارا، أنها تُجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مدرسة لغة إنجليزية، تقع في حب الشخصية التي يقدمها العوضي، مشيرة إلى أن الدور يحمل الكثير من الأبعاد النفسية والتطورات الدرامية، ويُعد نقلة جديدة في مشوارها الفني.

وأضافت أن الشخصية مختلفة تمامًا عن أي أدوار قدمتها من قبل، سواء من حيث الشكل أو التكوين النفسي، لافتة إلى أنها عملت على دراسة الدور بعمق لتقديمه بأفضل صورة ممكنة.

وأعربت يارا عن حماسها الكبير للعمل، مؤكدة أن "علي كلاي" يحمل طابعًا دراميًا خاصًا، ويضم نخبة مميزة من النجوم، وفريق عمل قوي على مستوى الإخراج والكتابة.

يُذكر أن مسلسل "علي كلاي" يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2025، ويجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، وسط تكتم كبير حول باقي تفاصيل القصة وأبطال العمل.

الفنانة يارا السكري المصريين القدماء الملكة نفرتيتي علي كلاي أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

