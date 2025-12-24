«عمري ما قلته بابا».. عبير الشرقاوي تكشف أسرارًا عن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي

كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي أسرارًا عن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وكتبت عبير الشرقاوي عبر حسابها على فيسبوك: "أقول لكم سر عن بابا عمره ما قلته بابا.. كان بيقعد يصلي ساعة كاملة كل فرض، وده كان آخر سبع سنين من عمره، وكان كل يوم يقرأ القرآن بالتفسير، يعني كان بيذاكر مذاكرة، وكتب كتاب فيه معاني كلمات القرآن مأخوذ عن ابن كثير، وكان بيوزعه. وأول ما جات الكورونا قال لي: أنا خايف لا تبقى هي السبب، وفعلاً قد كانت."

عبير الشرقاوي تتحدث عن حياتها الفنية

من جانب آخر، أكدت الفنانة المعتزلة أن حياتها الحالية أكثر راحة وهدوءًا مقارنة بفترة عملها كممثلة، موضحة أن الشهرة جاءت لها سريعًا بعد تقديم دور البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية"، والتي وصفتها بأنها كانت تجربة مرعبة رغم أهميتها.