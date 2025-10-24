عبير الشرقاوي ترد على الشائعات: والدي عمره ما غضب عليا.. فيديو

كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، في أول تعليق لها بعد تصدرها التريند بسبب شائعات تزعم أن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي توفي وهو غاضب منها.

نفت عبير الشرقاوي تلك الأقاويل تمامًا، مؤكدة أن العلاقة بينهما كانت يسودها الود والاحترام حتى وفاته.

وقالت عبير الشرقاوي في مداخلة هاتفية مع صدى البلد: “والدي عمره ما غضب عليا، وكان كتب كتابًا في معاني القرآن قبل ما يتوفى كان مش بيفوت فرض في الصلاة وملتزم دينيا، والدي اب عظيم كان دائما يقدم لي نصائح وأنا ارتديت الحجاب وعندي 30 سنة، قالي اوعي تشيلي الحجاب يا عبير وربنا يكرمك يارب دائما ويرضي عنك ومن ساعتها الحمد لله وانا بقالي سنوات عديدة بالحجاب الحمد لله”.

وأكدت عبير أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات هو مجرد شائعات تهدف لجذب الريتش والتفاعل، قائلة: "تلك الصفحات ممولة وتفبرك كلام من أجل التريند"، وطالبت الجمهور بعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة وتحري الدقة.

عبير الشرقاوي تتحدث عن حياتها الفنية



أكدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي أن حياتها الحالية أكثر راحة وهدوءًا مقارنة بفترة عملها كممثلة، موضحة أن الشهرة جاءت لها سريعًا بعد تقديم دور البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية"، والتي وصفتها بأنها كانت تجربة مرعبة رغم أهميتها.