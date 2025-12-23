موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

موجة صقيع باردة تجتاح البلاد خلال الأسبوع الحالي وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الأجواء شديدة البرودة التي تشدها حالة الطقس اليوم وغدا وحتى نهاية الأسبوع الجمعة 26 ديسمبر .

طقس شديد البرودة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية اليوم تشير إلي طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

تكاثر السحب وأمطار خفيفة

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد يصاحبها فرص لأمطار خفيفة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أنه سوف يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

بالإضافة ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنه سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

حالة الطقس من الثلاثاء إلى الجمعة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الايام المقبلة و خلال الأسبوع الجاري حتى يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة من 8 لـ 9 درجات، وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من 5 لـ 6 درجات.

حالة الطقس غدا

نشاط الرياح

واعتباراً من يوم الجمعة 26 ديسمبر وحتى الأحد 28 ديسمبر، من المتوقع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس في تلك المناطق.

انخفاض درجات الحرارة

وأكدت الهيئة أنّ المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي تُصبح أكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع بداية ساعات المساء وطوال فترات الليل والصباح الباكر، إذ تتراوح الحرارة الصغرى بين 5 و7 درجات.

شبورة مائية كثيفة

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 3 لـ9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر

فرص أمطار على هذه المناطق

وتتوافر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، حيث تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق، بجانب نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أقل درجات حرارة في القاهرة والإسكندرية

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن أقل درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل في القاهرة نحو 12 درجة مئوية، بينما تصل في الإسكندرية إلى 10 درجات، مع انخفاض أكبر في مناطق وسط وجنوب سيناء، خاصة سانت كاترين.