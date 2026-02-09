الغربية تشارك في احتفالات الدقهلية بعيدها القومي الـ776.. والمحافظ: الأعياد الوطنية تجسّد وحدة الصف

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في الاحتفال الذي نظمته محافظة الدقهلية بمناسبة العيد القومي الـ 776، وذلك بدعوة كريمة من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث كان في استقباله فور وصوله، بحضور رفيع المستوى ضم الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى جانب نواب المحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاحتفال، حرص محافظ الغربية على تقديم خالص التهاني إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإلى قيادات وأبناء المحافظة، بمناسبة عيدهم القومي، مؤكدًا أن هذه المناسبات الوطنية تمثل قيمة كبيرة في الوجدان المصري، لما تحمله من معانٍ راسخة تعكس تاريخ المحافظات ودورها الوطني عبر مختلف المراحل.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الدقهلية تُعد إحدى القلاع الوطنية المهمة، التي كان لها إسهامات بارزة في مسيرة الوطن، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي يُجسد روح الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، ويعزز من قيم التكاتف بين أبناء المحافظات في إطار وحدة وطنية قوية يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن تبادل التهاني والمشاركة بين المحافظات يعكس عمق العلاقات المؤسسية وروح العمل الجماعي التي تسود أجهزة الدولة، ويؤكد حرص الجميع على دعم مسيرة التنمية والبناء في مختلف ربوع الجمهورية.

من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن تقديره لمشاركة محافظ الغربية والمحافظين والحضور في احتفالات العيد القومي، مؤكدًا أن هذا التواجد يعكس وحدة الهدف والتكامل بين أجهزة الدولة، ويُعبر عن روح وطنية صادقة تعزز مسيرة العمل المشترك لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته.