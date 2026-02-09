قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الغربية تشارك في احتفالات الدقهلية بعيدها القومي الـ776.. والمحافظ: الأعياد الوطنية تجسّد وحدة الصف

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في الاحتفال الذي نظمته محافظة الدقهلية بمناسبة العيد القومي الـ 776، وذلك بدعوة كريمة من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث كان في استقباله فور وصوله، بحضور رفيع المستوى ضم الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى جانب نواب المحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاحتفال، حرص محافظ الغربية على تقديم خالص التهاني إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإلى قيادات وأبناء المحافظة، بمناسبة عيدهم القومي، مؤكدًا أن هذه المناسبات الوطنية تمثل قيمة كبيرة في الوجدان المصري، لما تحمله من معانٍ راسخة تعكس تاريخ المحافظات ودورها الوطني عبر مختلف المراحل.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الدقهلية تُعد إحدى القلاع الوطنية المهمة، التي كان لها إسهامات بارزة في مسيرة الوطن، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي يُجسد روح الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، ويعزز من قيم التكاتف بين أبناء المحافظات في إطار وحدة وطنية قوية يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن تبادل التهاني والمشاركة بين المحافظات يعكس عمق العلاقات المؤسسية وروح العمل الجماعي التي تسود أجهزة الدولة، ويؤكد حرص الجميع على دعم مسيرة التنمية والبناء في مختلف ربوع الجمهورية.

من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن تقديره لمشاركة محافظ الغربية والمحافظين والحضور في احتفالات العيد القومي، مؤكدًا أن هذا التواجد يعكس وحدة الهدف والتكامل بين أجهزة الدولة، ويُعبر عن روح وطنية صادقة تعزز مسيرة العمل المشترك لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته.

اخبار محافظة الغربية دعم التبادل الأسر والعائلات العيد القومي الدقهلية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

ضحايا حادث بني سويف

وفاة عروسين بعد شهر من زفافهما إثر استنشاقهما غاز ببني سويف

الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

العراق

العراق يضع سياسات جديدة لتخفيف اكتظاظ المدن

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. فيديو

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

