محافظ الغربية يتفقد المعهد الأحمدي بطنطا ويتابع سير العمل بالرواق الأزهري

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة تفقدية داخل أروقة المعهد الأحمدي بطنطا، لمتابعة سير البرامج العلمية والقرآنية المقدمة للدارسين من مختلف المراحل العمرية، والاطمئنان على انتظام العمل داخل الرواق الأزهري، وذلك في إطار متابعته المستمرة للأنشطة الدعوية والتعليمية التي تنفذها منطقة الغربية الأزهرية، وحرصه على دعم كل ما يسهم في بناء الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس النشء وكبار السن على حد سواء.

وخلال جولته، التقى محافظ الغربية بعدد من الدارسين بالرواق الأزهري، الذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحافظ على اهتمامه بالمعهد ومتابعته الدائمة لأنشطته، مثمنين مبادرته السابقة بإهداء المصاحف لهم عقب زيارته الأخيرة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية عكست تقدير المحافظة لدور القرآن الكريم في تهذيب السلوك وبناء الإنسان، وشجعتهم على مزيد من الالتزام بالحفظ والتلاوة والتدبر.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن دعم المحافظة للمؤسسات الأزهرية ينبع من إيمان راسخ بالدور الوطني والديني الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين وبناء وعي مستنير يحصن المجتمع من الأفكار المغلوطة، مشيرًا إلى أن الرواق الأزهري بالمعهد الأحمدي يمثل أحد النماذج المضيئة للعمل الدعوي والتعليمي الجاد، بما يقدمه من برامج نوعية تسهم في تنمية الوعي الديني والثقافي لدى الدارسين من مختلف الأعمار، وتعزز قيم الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني.

ووجّه محافظ الغربية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على الجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر في خدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه السمحة، مؤكدًا أن ما يقدمه الأزهر من برامج تعليمية وتوعوية يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري على أسس علمية وأخلاقية راسخة، ويعكس استراتيجية واضحة تهدف إلى صقل العقول وحماية المجتمع، خاصة النشء وكبار السن، من الانسياق وراء الأفكار الهدامة، مع ترسيخ مكانة القرآن الكريم باعتباره المصدر الأسمى للقيم والأخلاق والسلوك القويم.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار دعم محافظة الغربية لكافة الجهود التي تبذلها المنطقة الأزهرية، والتعاون الدائم مع مؤسسات الأزهر الشريف، بما يحقق رسالة الدولة في بناء الإنسان، ويعزز من دور المؤسسات الدينية والتعليمية في خدمة المجتمع والحفاظ على هويته وقيمه الأصيلة.