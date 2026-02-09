ليلة آسيوية مشتعلة قبل الحسم .. شباب الأهلي في اختبار ثقيل أمام الهلال وقمة نارية بين الأهلي والوحدة بدوري أبطال آسيا للنخبة

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية مساء الاثنين إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين شباب الأهلي الإماراتي وضيفه الهلال السعودي ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من دور المجموعات الموحدة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في لقاء يحمل أبعادا تنافسية ومعنوية كبيرة رغم اختلاف دوافع الفريقين.

الهلال يدخل المواجهة وقد ضمن رسميا بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الست السابقة بينما يخوض شباب الأهلي اللقاء تحت ضغط الحسابات المعقدة سعيا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب قبل الجولة الختامية.

الهلال .. سجل مثالي وطموح لا يتوقف

يخوض الهلال اللقاء وهو في وضع معنوي وفني استثنائي بعدما حسم التأهل مبكرا وتربع على صدارة المجموعة إلى جانب تصدره الدوري السعودي محليا بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه.

ولا يكتفي الفريق الأزرق بمجرد التأهل بل يسعى للحفاظ على سجله المثالي في البطولة القارية خاصة أنه لم يتعرض لأي خسارة في آخر 20 مباراة بدور المجموعات في أطول سلسلة من نوعها بتاريخ دوري أبطال آسيا وفقًا لإحصائيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويعول المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على حالة الاستقرار الفني وتعدد الحلول داخل التشكيلة خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية والتي منحت الفريق عمقا كبيرا في مختلف المراكز.

شباب الأهلي .. انتعاشة محلية وتحد قاري

في المقابل يدخل شباب الأهلي المواجهة وهو يدرك تماما صعوبة المهمة لكنه يستند إلى دفعة معنوية قوية بعد فوزه الكبير على الشارقة بنتيجة (4-1) في الدوري الإماراتي ليستعيد نغمة الانتصارات ويتجاوز جزئيا أزمة الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا.

ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة فقط أمام الاتحاد السعودي ما يجعل أي تعثر محتمل في الجولتين الأخيرتين محفوفا بالمخاطر.

وأكد عبد المجيد حسين نائب رئيس النادي أن الفريق يخوض أسبوعا بالغ الصعوبة مشددا على أهمية البناء على المكاسب الأخيرة وقال: " نمر بأسبوع حاسم نواجه فيه الهلال ثم الأهلي السعودي لكن الفريق يلعب بروح جماعية ولا يتأثر بالغيابات " .

غيابات مؤثرة وحسابات دقيقة

يعاني شباب الأهلي من عدة غيابات بارزة أبرزها المهاجم الإيراني سردار أزمون الذي يواصل الغياب منذ أكتوبر الماضي بسبب كسر في الكاحل إلى جانب الشكوك حول جاهزية الجناح الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا والبرازيلي توماس ليما.

في المقابل يدخل الهلال اللقاء مكتمل الصفوف نسبيا باستثناء غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بسبب مشاركته مع الاتحاد في الدور ذاته بينما تبدو بقية الأسماء جاهزة وعلى رأسها مالكوم وبقية العناصر الهجومية التي تعيش حالة فنية مميزة.

إنزاجي : نركز على آسيا بجدية كاملة

مدرب الهلال سيموني إنزاجي أشاد بأداء لاعبيه عقب الفوز الكبير على الأخدود بسداسية نظيفة في الدوري السعودي مؤكدًا أن الفريق يتعامل مع البطولة الآسيوية بأقصى درجات الجدية.

وقال المدرب الإيطالي: " نمتلك خيارات عديدة داخل الفريق والمنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة تمثل أولوية كبيرة ونعمل على الوصول لأفضل مستوى ممكن قبل الأدوار الإقصائية " .

وأضاف: " التدعيمات الشتوية كان لها دور مهم في رفع جودة الفريق ونطمح للمنافسة بقوة على جميع البطولات" .

مواجهات أخرى مشتعلة في الجولة نفسها

وفي مواجهة أخرى تقام الاثنين يحل الشرطة العراقي ضيفًا على ناساف كارشي الأوزبكي في لقاء تحصيل حاصل بعد فقدان الفريقين حظوظهما في التأهل حيث يحتل الشرطة المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة بينما يتذيل ناساف الترتيب دون أي نقطة.

أما قمة اليوم الثاني من الجولة فتجمع بين الأهلي السعودي حامل اللقب ومضيفه الوحدة الإماراتي في مباراة لا تقل سخونة رغم ضمان الفريقين التأهل رسميًا.

الأهلي السعودي × الوحدة الإماراتي .. صراع تحسين المراكز

يمتلك الفريقان 13 نقطة لكل منهما مع تفوق الأهلي بفارق الأهداف واحتلاله المركز الثالث بينما يأتي الوحدة رابعًا ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا لتحسين المراكز قبل الأدوار الإقصائية.

الأهلي بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله يسعى لمواصلة تألقه المحلي والقاري خاصة بعد فوزه الأخير في الدوري السعودي ومواصلته مطاردة الهلال والنصر.

في المقابل يدخل الوحدة اللقاء وسط ضغوط كبيرة بعد سلسلة نتائج سلبية شملت الخروج من كأس رئيس الدولة وتعادل مخيب في الدوري ما يجعل المواجهة اختبارًا حقيقيًا للمدرب الجديد داركو ميلانيتش.

صراع مفتوح حتى الجولة الأخيرة

كما تستمر الإثارة في لقاء آخر لا يقل أهمية حين يحل الشارقة الإماراتي صاحب المركز الثامن والأخير المؤهل ضيفًا على الدحيل القطري السابع في مواجهة مباشرة على بطاقة العبور حيث يمتلك الفريقان 7 نقاط ولا مجال للتفريط.