ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 36 جوال دقيق مدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 4 مخابز بطنطا والمحلة وسمنود، استولوا على 36 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية



وتلقى ناصر العفيفى وكيل مديرية التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 4 مخابز بطنطا والمحلة وسمنود، استولوا على 36 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تحرك عاجل

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.



وأكد وكيل مديرية التموين بالغربية على أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف، وأن الوزارة والمديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، لافتا أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.