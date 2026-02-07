مصادرة 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك ومجهولة البيانات بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

حملات بيطرية

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

ردع مخالفين

وأسفرت الحملات عن رصد 250 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى، ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.