سؤال برلماني حول مدى فعالية المحتوى التعليمي المقدم عبر قنوات "مدرستنا"

تقدمت النائبة منى قشطة عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم حول مدى فعالية المحتوى التعليمي المقدم عبر قنوات "مدرستنا" والمنصات الرقمية المرتبطة بها.

وقالت: في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي في التعليم، وإتاحة المحتوى التعليمي تلفزيونيًا ورقميًا أطلقت وزارة التربية والتعليم قنوات"مدرستنا" التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وما يرتبط بها من صفحات للتواصل الاجتماعي على فيسبوك ويوتيوب وتطبيق للهاتف بنفس الاسم لتقديم المحتوى التعليمي لطلاب مراحل التعليم قبل الجامعي، ومناقشة القضايا التعليمية ذات الاهتمام لدى المتخصصين وأولياء الأمور.

وتابعت: ورغم أهمية الدور الذي تقوم به هذه القنوات وما تتطلبه من موارد مالية وبشرية لإنتاج وبث المحتوى، لوحظ محدودية نسب المشاهدة والتفاعل معها، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بلغة وأسلوب تقديم بعض البرامج، ومدى ملاءمتها للتنوع (اقتصادي اجتماعي – وجغرافي – وديمغرافي - وثقافي) للطلاب والأسر ، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه القنوات وكفاءتها في تحقيق الأثر التعليمي المرجو.

وأضافت: وعليه، تقدمت بسؤال لوزير التربية والتعليم لمعرفة الآليات والمعايير التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم حاليًا لقياس نسب المشاهدة والتفاعل، وتقييم الأثر التعليمي للمحتوى المقدم عبر قنوات مدرستنا والمنصات الرقمية المرتبطة بها؟ وكذلك مدى توافر دراسات تقييم دورية للمحتوى المقدم للطلاب من شرائح عمرية واجتماعية مختلفة، لا سيما في ما يتعلق باللغة وأسلوب العرض؟ وأيضا شمل السؤال حجم الإنفاق المخصص لإنتاج وبث محتوى قنوات مدرستنا والمنصات المرتبطة بها، وما هي مؤشرات قياس العائد التعليمي مقابل هذا الإنفاق؟وما خطة الوزارة المستقبلية لتطوير المحتوى التعليمي المقدم عبر قنوات مدرستنا والمنصات المرتبطة بها لتواكب أنماط التلقي الرقمية الحديثة لدى الطلاب، بما يعزز معدلات تفاعلهم واستفادتهم من المحتوى؟ وما مدى استناد الوزارة للخبرات الدولية عند إطلاق وتشغيل قنوات مدرستنا والمنصات المرتبطة بها؟