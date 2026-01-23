سؤال برلماني بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين

تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بسؤال عاجل إلي الحكومة بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم ( 19 ) لسنة 2024 الخاص بقانون رعاية حقوق المسنين رغم مرور فترة كافية علي إقراره ونشره في الجريدة الرسمية وإعطاء مدة ستة شهور لإقرار اللائحة التنفيذية ،في تجاهل غير مقبول لحقوق فئة من اكثر الفئات احتياجاً للحماية .

وأكدت سناء السعيد، أن استمرار تاخير اصدار اللائحة التنفيذية يعد تقاعسا جسيما ويفرغ القانون من مضمونه ويبقي ملايين المسنين دون اي حماية فعلية او استفاده حقيقة من الحقوق التي كفلها لهم المشرع .

وتساءلت سناء السعيد بلهجة حادة من المسؤول عن هذا التعطيل ؟ ولماذا تصر الحكومه علي ابقاء قانون رعاية حقوق المسنين معطلا حتي الان ؟ وهل يعقل ان تبقي حقوق كبار السن رهينه الاهمال والتسويف ؟

وطالبت النائبة الحكومة بسرعة الافادة بأسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية وتحديد موعد فوري وملزم لاصدارها، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا الاهمال وستستخدم كافة الادوات الرقابية والبرلمانية المتاحه لضمان تفعيل القانون وحماية حقوق المسنين .