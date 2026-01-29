رئيس برلمانية المؤتمر يتقدم بسؤال برلماني حول شطب مستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» دون أسباب واضحة

تقدم النائب أحمد عصام الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، بشأن ما تردد مؤخرًا عن شطب عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من معاش تكافل وكرامة دون إبداء أسباب واضحة أو مبررات منطقية.

وأكد النائب أحمد عصام الدين في بيان له أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية من محدودي الدخل، وكبار السن، والمطلقات، والأيتام، وغيرهم، من خلال برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها معاش «تكافل وكرامة»، مشددًا على دعمه الكامل لتوجيه هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط.

وأوضح أن مكتبه تلقى شكاوى عديدة من مواطنين تم شطبهم من المعاش رغم انطباق شروط الاستحقاق عليهم، دون إخطارهم بأسباب واضحة أو إتاحة آلية تظلم فعالة، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير الحصر والمراجعة المتبعة.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح:خطة وزارة التضامن الاجتماعي في الحصر الدقيق لمستفيدي معاش تكافل وكرامة، والمعايير والضوابط المعتمدة للحصول على المعاش أو استبعاده، والأسباب التي تستند إليها الوزارة عند شطب أي مستفيد،ومدى عمل الوزارة على تحديث وتوسيع قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

وشدد النائب أحمد عصام ، على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في إدارة برامج الدعم النقدي، بما يحفظ كرامة المواطنين ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.

وطالب النائب بأن تكون الإجابة على السؤال كتابةً، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.