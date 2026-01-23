سؤال برلماني بشأن ضبط أسعار الدواجن استعدادًا لشهر رمضان

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استعداد الحكومة لشهر رمضان الكريم، وخاصة ما يتعلق بضبط أسعار الدواجن ومشتقاتها.

وقالت النائبة، في سؤالها الموجه إلى الحكومة، إنه مع مطلع العام الجاري شهدت أسعار الدواجن زيادات وصفتها بـ«غير المبررة وغير المنطقية»، رغم توافر مدخلات الإنتاج محليًا، وعدم وجود أسباب حقيقية تتعلق بالتكلفة أو سلاسل الإمداد تفسر تلك الزيادات، الأمر الذي يمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشارت النائبة أسماء سعد الجمال، إلى أن اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يشهد زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك، يثير مخاوف حقيقية من استمرار موجات الغلاء أو تفاقمها، في ظل غياب مؤشرات واضحة لخطط استباقية فعالة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتساءلت النائبة أسماء سعد الجمال عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا الزراعة والتموين لضمان توافر الدواجن بكميات مناسبة خلال شهر رمضان، وآليات التنسيق بين الوزارتين لضبط حلقات التداول ومنع الممارسات الاحتكارية أو المغالاة غير المبررة في الأسعار.

كما استفسرت عن وجود خطة واضحة لزيادة المعروض من الدواجن من خلال المجازر الحكومية أو المنافذ التابعة للدولة قبل وخلال شهر رمضان، ودور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارتين في متابعة الأسواق والتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار.

وطالبت النائبة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها حال رصد أي زيادات غير مبررة في أسعار الدواجن خلال الشهر الكريم، مؤكدة أهمية التدخل السريع لحماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق خلال موسم يشهد ضغطًا استهلاكيًا كبيرًا.

وأكدت النائبة أن ضبط أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن، يمثل أولوية ، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة وتكثيف المعروض لتحقيق التوازن في الأسواق.