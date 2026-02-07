الثلاثي المصري يتاهل لربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش

تأهل الثلاثي المصري، مصطفى عسل، نور الشربيني، وهانيا الحمامي، إلى الدور ربع النهائي ببطولة ويندي سيتي للاسكواش، التي تقام في شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 5 إلى 12 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 220 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات

وجاءت نتائج منافسات اليوم الأول من ربع النهائي كالتالي:

حقق مصطفى عسل الفوز على أبهاي سينج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-7.

كما حققت هانيا الحمامي الفوز على لوسي بيكروفت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-2.

كما حققت نور الشربيني الفوز على هنا رمضان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-5, 11-7.

بينما تعرض يوسف سليمان للهزيمة أمام مروان الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 7-11, 11-6, 11-6.

و هزيمة كنزي أيمن أمام سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 10-12, 11-6.