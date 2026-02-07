إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوى قنا

أصيب ٧ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مدخل قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مدخل قرية المراشدة نتج عنه إصابة ٧ أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.