محافظ أسيوط يفتتح معرض تدوير المخلفات بمدرسة أبوتيج المهنية

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض إعادة تدوير الأخشاب بمدرسة أبوتيج الإعدادية المهنية بمدينة أبوتيج، ضمن مبادرة "تدوير الرواكد" الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من مخلفات المدارس من الأخشاب والمعادن، وتحويلها إلى منتجات نافعة تدعم التعليم الفني، وتسهم في ربط العملية التعليمية بسوق العمل، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأحمد عبد الله وكيل المديرية، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد العجان وكيل إدارة أبوتيج التعليمية، ومحمد البهنساوي مدير التعليم الفني بالإدارة، إلى جانب عزة محمود موجه عام التعليم الفني وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية.

وقام محافظ أسيوط بقص شريط افتتاح المعرض، ثم تفقد أقسامه المختلفة، والتي ضمت مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة من الأخشاب المعاد تدويرها، شملت غرف نوم، وأثاثًا منزليًا، ومكاتب، وترابيزات، وكراسي، وانتريهات، ومشغولات خشبية وأعمال ديكور، بالإضافة إلى انتيكات وخلايا نحل، تم تنفيذها بالكامل بأيدي طلاب المدرسة وتحت إشراف المعلمين والمدربين المتخصصين بالمجال الصناعي.

كما تفقد المحافظ قسم تصنيع خلايا النحل، والتي يتم إنتاجها من بقايا الأخشاب لتوزيعها على المدارس الزراعية بالمحافظة، لاستخدامها في مشروعات إنتاج عسل النحل ومنتجاته، بما يسهم في تنمية موارد المدارس وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج.

وعلى هامش الافتتاح، تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر سير العمل داخل ورش المجال الصناعي بالمدرسة، واطلع على مراحل إعادة تدوير الرواكد الخشبية، بدءًا من الفرز والتجهيز وحتى التصنيع النهائي باستخدام المعدات الحديثة، مؤكدًا أهمية تحويل المدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية فاعلة.

وأشاد محافظ أسيوط بجودة المنتجات ومستوى التنفيذ، مؤكدًا أن مبادرة «تدوير الرواكد» تمثل نموذجًا عمليًا ناجحًا لاستغلال الإمكانات المتاحة بالمدارس الفنية، وصقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وفي ختام الافتتاح، التقى المحافظ بقيادات مديرية التربية والتعليم والمشرفين على المعرض، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، موجهًا بالتوسع في المبادرة وتعميمها على مدارس التعليم الفني بالمحافظة، بما يدعم العملية التعليمية ويخدم خطط التنمية الشاملة بأسيوط.