مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
محافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرض تدوير المخلفات بمدرسة أبوتيج المهنية

محافظ أسيوط يفتتح معرض تدوير الرواكد بمدرسة أبوتيج المهنية ويحول مخلفات الاخشاب إلى منتجات تنموية بأيدي طلاب التعليم الفني
محافظ أسيوط يفتتح معرض تدوير الرواكد بمدرسة أبوتيج المهنية ويحول مخلفات الاخشاب إلى منتجات تنموية بأيدي طلاب التعليم الفني
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض إعادة تدوير الأخشاب بمدرسة أبوتيج الإعدادية المهنية بمدينة أبوتيج، ضمن مبادرة "تدوير الرواكد" الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من مخلفات المدارس من الأخشاب والمعادن، وتحويلها إلى منتجات نافعة تدعم التعليم الفني، وتسهم في ربط العملية التعليمية بسوق العمل، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأحمد عبد الله وكيل المديرية، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد العجان وكيل إدارة أبوتيج التعليمية، ومحمد البهنساوي مدير التعليم الفني بالإدارة، إلى جانب عزة محمود موجه عام التعليم الفني وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية.

وقام محافظ أسيوط بقص شريط افتتاح المعرض، ثم تفقد أقسامه المختلفة، والتي ضمت مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة من الأخشاب المعاد تدويرها، شملت غرف نوم، وأثاثًا منزليًا، ومكاتب، وترابيزات، وكراسي، وانتريهات، ومشغولات خشبية وأعمال ديكور، بالإضافة إلى انتيكات وخلايا نحل، تم تنفيذها بالكامل بأيدي طلاب المدرسة وتحت إشراف المعلمين والمدربين المتخصصين بالمجال الصناعي.

كما تفقد المحافظ قسم تصنيع خلايا النحل، والتي يتم إنتاجها من بقايا الأخشاب لتوزيعها على المدارس الزراعية بالمحافظة، لاستخدامها في مشروعات إنتاج عسل النحل ومنتجاته، بما يسهم في تنمية موارد المدارس وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج.

وعلى هامش الافتتاح، تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر سير العمل داخل ورش المجال الصناعي بالمدرسة، واطلع على مراحل إعادة تدوير الرواكد الخشبية، بدءًا من الفرز والتجهيز وحتى التصنيع النهائي باستخدام المعدات الحديثة، مؤكدًا أهمية تحويل المدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية فاعلة.

وأشاد محافظ أسيوط بجودة المنتجات ومستوى التنفيذ، مؤكدًا أن مبادرة «تدوير الرواكد» تمثل نموذجًا عمليًا ناجحًا لاستغلال الإمكانات المتاحة بالمدارس الفنية، وصقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وفي ختام الافتتاح، التقى المحافظ بقيادات مديرية التربية والتعليم والمشرفين على المعرض، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، موجهًا بالتوسع في المبادرة وتعميمها على مدارس التعليم الفني بالمحافظة، بما يدعم العملية التعليمية ويخدم خطط التنمية الشاملة بأسيوط.

أسيوط إعادة تدوير الأخشاب مدرسة أبوتيج الإعدادية المهنية تدوير الرواكد مخلفات المدارس التعليم الفني

