خلال حملة تموينية.. ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة الأعلاف الحيوانية بعرب العوامر في أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع المراكز والأحياء، للتصدي لكافة صور الغش التجاري، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت والمصانع بالحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، شنت حملة تموينية مكبرة بمركز أبنوب، أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بمنطقة عرب العوامر يعمل بدون ترخيص، وبداخله كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية تقدر بنحو 5 أطنان، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول وتصنيع السلع.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نفذت بمشاركة هيئة التنمية الصناعية فرع أسيوط برئاسة شيماء مجدي وسليم والدكتور عنتر سعيد محمود، مدير عام التموين، وعطية شاكر ثابت، مدير إدارة تموين أبنوب، وعلاء الدين محمود، مفتش بإدارة تموين أبنوب، ومحمدين محمد مصطفى، مدير إدارة الحوكمة، وذلك بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وتطبيق القانون بكل حزم لردع المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق، أو تمثل اعتداءً على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة كافة أشكال التلاعب والتداول غير المشروع للسلع.

وفي ختام تصريحاته، ناشد محافظ أسيوط المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بالغش التجاري أو الأسواق، مؤكدًا تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.