يقيني بالله نجاح.. روجينا تروح لمسلسلها "حد أقصى"

روجت الفنانة روجينا، إلى مسلسلها الجديد “حد أقصى” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وكتبت روجينا عبر حسابها على انستجرام: “يقيني بالله نجاح يتعجب منه أهل السموات والأرض ”.

وطرحت منصة watch it البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “حد أقصى” من بطولة روجينا وعدد من نجوم الفن، ومن المقرر مشاركته فى الماراثون الرمضاني 2026

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.