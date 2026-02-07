بمشاركة مجتمعية..رفع 30 طن مخلفات وتركيب 45 كشاف إنارة فى قرية بنجع حمادى

قال حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال قنا، إن الوحدة المحلية لقرية “هو” برئاسة عرفان فكار، نجحت بالتنسيق مع عدد من شباب القرية في إطلاق مبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات والنظافة العامة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن المبادرة تمكنت من رفع 30 طنًا من المخلفات وتمهيد 4 كيلومترات من الشوارع الداخلية، بجليدر تم استئجاره على نفقتهم الخاصة، بمشاركة معدات الوحدة المحلية.





وأضاف الزمقان، أنه تم تركيب 45 كشاف إنارة جديد في نقاط حيوية شملت منطقة المفارق، كمين الرمل، مدخل الألومنيوم، طريق زليتم، طريق الحلفاية، وأمام الوحدة المحلية، بالإضافة إلى تزيين الجدران بالأعلام والعبارات الوطنية، مشيرًا إلى دعم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لكافة المبادرات المجتمعية التي تعمل على خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



فيما أكد المشاركون في المبادرة، على أن هذا العمل ليس مجرد حدث مؤقت، بل هو بداية لسلسلة من الأعمال التنموية والمشاركات مع الأجهزة التنفيذية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات في القرية.



ومن جانبه ثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الجهود المبذولة في قرية "هو" بمركز نجع حمادي، من خلال إطلاق مبادرة "شبابها يقدر يغير"، وإبراز دور المشاركة المجتمعية، لتعزيز دور الشباب في النهوض بالخدمات العامة وتحسين المظهر الحضاري للقرى.



وأكد محافظ قنا، أن الشباب هم الوقود الحقيقي للتنمية والشريك الأساسي في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمشاركة المجتمعية، أولوية ضمن رؤية مصر 2030، لرفع جودة الحياة بالقرى والمراكز للحفاظ على المظهر الحضارى.





