محافظ الغربية يتابع جهود تجميل الشوارع بالمدن والمراكز

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير أعمال الحملات المكبرة التي تنفذها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والتي تتضمن دهان البلدورات وزراعة الأشجار والزهور.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالمظهر العام للمحافظات، وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

كما شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية للأعمال، ومراعاة الجودة في التنفيذ، مع التركيز على الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية باعتبارها واجهة للمحافظة.

دعم الأسر والعائلات

وأشار المحافظ إلى أن حملات التجميل تشمل أيضًا إزالة أي ملوثات بصرية أو كتابات عشوائية، مع الاستمرار في تطوير المسطحات الخضراء وزيادة نسب التشجير، بما يحقق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وتواصل الوحدات المحلية جهودها اليومية، وسط متابعة دقيقة من قيادات المحافظة، لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة الغربية في مختلف القطاعات.