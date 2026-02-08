محافظ الغربية يتابع تطعيمات الحجاج والمعتمرين

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة شملت مركز الرعاية الصحية بشارع سعيد بمدينة طنطا، ومركز الرعاية الصحية الأولية بقرية سيجر، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية المباشرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل داخل المنشآت الصحية، خاصة ما يتعلق بتلقي التطعيمات الخاصة بأبناء المحافظة المتقدمين لأداء فريضتي الحج والعمرة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع محافظ الغربية إجراءات تطعيم الحجاج والمعتمرين، واطمأن على توافر الجرعات اللازمة وانتظام تقديم الخدمة دون أي معاناة أو تأخير، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الطبية، وحسن معاملة المواطنين، وتيسير الإجراءات بما يليق بالمواطن البسيط ويخفف عنه أعباء الانتظار، مؤكدًا أن كرامة المواطن وجودة الخدمة الطبية خط أحمر لا يمكن التفريط فيه.

وحرص المحافظ على الاستماع المباشر لعدد من المواطنين داخل المراكز الصحية، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة وسهولة الإجراءات، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في صدارة أولويات محافظة الغربية، وأنه لا تهاون مع أي تقصير أو خلل في تقديم الخدمات الصحية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي شكوى يتم رصدها على أرض الواقع يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التواجد الميداني داخل مواقع تقديم الخدمة هو الأساس للوقوف على الواقع الحقيقي، بعيدًا عن التقارير المكتبية، لافتًا إلى أن جولاته المفاجئة مستمرة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة مستوى الأداء، وضبط أي سلبيات، والتأكد من وصول الخدمة الصحية للمواطن بالصورة التي تليق به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

ردع تنفيذي

وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين داخل المنشآت الطبية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً ميدانيًا مستمرًا، ورقابة دقيقة، واستجابة سريعة لشكاوى المواطنين، لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومنضبطة تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطن وحقه في رعاية طبية لائقة.