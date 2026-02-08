قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
محافظات

محافظ الغربية يتابع تطعيمات الحجاج والمعتمرين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة شملت مركز الرعاية الصحية بشارع سعيد بمدينة طنطا، ومركز الرعاية الصحية الأولية بقرية سيجر، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية المباشرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل داخل المنشآت الصحية، خاصة ما يتعلق بتلقي التطعيمات الخاصة بأبناء المحافظة المتقدمين لأداء فريضتي الحج والعمرة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تابع محافظ الغربية إجراءات تطعيم الحجاج والمعتمرين، واطمأن على توافر الجرعات اللازمة وانتظام تقديم الخدمة دون أي معاناة أو تأخير، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الطبية، وحسن معاملة المواطنين، وتيسير الإجراءات بما يليق بالمواطن البسيط ويخفف عنه أعباء الانتظار، مؤكدًا أن كرامة المواطن وجودة الخدمة الطبية خط أحمر لا يمكن التفريط فيه.

وحرص المحافظ على الاستماع المباشر لعدد من المواطنين داخل المراكز الصحية، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة وسهولة الإجراءات، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في صدارة أولويات محافظة الغربية، وأنه لا تهاون مع أي تقصير أو خلل في تقديم الخدمات الصحية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي شكوى يتم رصدها على أرض الواقع يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التواجد الميداني داخل مواقع تقديم الخدمة هو الأساس للوقوف على الواقع الحقيقي، بعيدًا عن التقارير المكتبية، لافتًا إلى أن جولاته المفاجئة مستمرة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة مستوى الأداء، وضبط أي سلبيات، والتأكد من وصول الخدمة الصحية للمواطن بالصورة التي تليق به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

ردع تنفيذي 

وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين داخل المنشآت الطبية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً ميدانيًا مستمرًا، ورقابة دقيقة، واستجابة سريعة لشكاوى المواطنين، لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومنضبطة تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطن وحقه في رعاية طبية لائقة.

اخبار محافظة الغربية دعم التبادل جولة ميدانية محافظ الغربية تحسين خدمات المواطنين

