فستان قصير .. يارا السكري بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة يارا السكري صورا لها في أحدث ظهور لها خطفت فيها الأنظار بأناقتها الراقية ولمستها الكلاسيكية المميزة.

تألقت يارا بفستان قصير بنقشة الكاروه الشهيرة باللونين الأبيض والأسود، تميز بتصميم ضيق عند الخصر وأكمام قصيرة وياقة دائرية سوداء أضفت على الإطلالة طابعاً راقياً يذكّر بموضة ستينات القرن الماضي.



نسقت يارا الفستان مع حقيبة يد صغيرة باللون الوردي الفاتح حملت لمسة أنثوية ناعمة، وانتعلت حذاءً كلاسيكياً ذا مقدمة سوداء وكعب متوسط الارتفاع باللون البيج، مما أضاف توازناً أنيقاً إلى اللوك بالكامل.



واختارت يارا نظارة شمسية بإطار أبيض جذاب أبرز ملامح وجهها، مع تسريحة شعر منسدلة بتموجات طبيعية ولمسات مكياج ناعمة ركزت على اللمعان الطبيعي للبشرة والشفاه الوردية.



الإطلالة جاءت مثالية لجولة نهارية في شوارع باريس، جمعت بين الرقي والبساطة بأسلوب عصري يعكس ذوق يارا الرفيع وثقتها في اختيار تفاصيلها بعناية.