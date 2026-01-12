قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة التعامل على الأراضي الصادر قرار بسحبها | الصناعة تزف خبرا سارًا للمستثمرين
انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات | ونصائح مهمة للمشترين
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات | ونصائح مهمة للمشترين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات الإستراتيجية ومواكبة التحول العالمي في قطاع النقل، تشهد صناعة السيارات في مصر مرحلة جديدة من التطور، خاصة في مجال السيارات الكهربائية.

إهتمام حكومي بالسيارات الكهربائية

وقال اللواء مهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات الأسبق، إن صناعة السيارات الكهربائية في مصر تشهد اهتماماً حكومياً كبيراً ضمن استراتيجية توطين الصناعة، مشيراً إلى أن مصر باتت على أعتاب خروج أول سيارة كهربائية محلية الصنع من مصانع الدولة قريباً.

تهيئة مناخ للإستثمار

وأضاف خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير، أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال قوانين جاذبة وحوافز مادية ترتبط بحجم الإنتاج ونسبة المكون المحلي، مستفيدة من مقومات فريدة تمتلكها الدولة مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر الأيدي العاملة، وشبكة الطرق والموانئ المتطورة، واللوجستيات التي تسهل حركة السلع.

وتابع أن السيارات الكهربائية عالمياً عددها يصل حالياً إلى نحو 60 مليون سيارة من إجمالي 1.5 مليار سيارة في العالم، أي بنسبة لا تتجاوز 4%، مؤكداً أن السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين لا تزال تسيطر على الحصة الأكبر. 

نمو مبيعات السيارات الكهربائية

ولفت إلى أن معدلات نمو مبيعات السيارات الكهربائية شهدت تذبذباً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت ذروتها في عام 2022 بنسبة 60%، ثم تراجعت لتستقر حول 20% في عام 2025، مما يشير إلى أن انتشارها يسير بخطى أقل سرعة مما كان متوقعاً.

وتابع أن هناك طفرة كبيرة في جودة ومبيعات السيارات الصينية، في السوق المصري مؤكداً أنها باتت تتصدر مبيعات سيارات الركوب في مصر للعام الثاني على التوالي، متفوقة على الماركات اليابانية والكورية والأوروبية.

ونوه بأن النظرة القديمة للسيارات الصينية قد تغيرت تماماً، حيث تحقق الموديلات الحديثة أعلى معايير الجودة والأمان، بل إن بعضها حصد المركز الأول عالمياً في اختبارات الأمان، متفوقة على سيارات أمريكية وأوروبية شهيرة.

أوضح اللواء حسين مصطفى أن البنية التحتية ومحطات الشحن في مصر تبلغ نحو 600 محطة شحن تضم 1500 نقطة شحن، وهو عدد قليل نسبياً لكنه يتزايد مع زيادة انتشار السيارات الكهربائية.

واستعرض التطور العالمي في تقنيات الشحن، مبيناً أن الشحن المنزلي يستغرق من 7 إلى 8 ساعات، بينما يستغرق الشحن في المحطات نحو نصف ساعة، في حين وصلت تقنيات متطورة في ألمانيا وأمريكا والصين لمدد شحن تتراوح بين 5 إلى 15 دقيقة فقط، لكنها تتطلب محطات شحن ذات جهد عالٍ جداً.

وطمأن مصطفى المستهلكين بوجود انفراجة قادمة في أسعار السيارات حيث بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجياً نتيجة لسياسات الدولة النقدية التي سهلت عمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية، إضافة إلى زيادة المنافسة السعرية مع ارتفاع وتيرة الإنتاج المحلي.

وتوقع استمرار انخفاض الأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي وصولاً إلى السعر العادل، مما سيعيد التوازن للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع توفر تسهيلات بنكية لتقسيط شراء السيارات، كما نصح المشترين بالتركيز على المواصفات الفنية وتوافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار أكثر من المظهر الاجتماعي عند اتخاذ قرار الشراء.
 

قطاع النقل السيارات السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

المتهمين

تديره سيدة.. الشرطة تداهم ناديا صحيا يدار لممارسة الرذيلة بالنزهة

إسعاف

إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص مع تروسيكل بأسيوط

السيطرة على حريق اندلع في حظيرة مواشي بأسيوط

السيطرة على حريق اندلع في حظيرة مواشي بأسيوط

بالصور

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد