قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية
تحذير من ممارسة السباحة بشواطئ مطروح خلال أيام العيد لعدم وجود خدمات وفرق انقاذ
مدرب المصري قبل لقاء بلوزاداد: لدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي
قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف
نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال
وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن
تصعيد التهديدات الإيرانية في الخليج والدفاعات الجوية تصد الهجمات
علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تُبشرك بها.. وحقيقة ظهورها أمس بالأدلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تدخل البرلمان لتعديل القانون.. شروط الرؤية وترتيب الحضانة

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية
عبد الرحمن سرحان

عاد ملف الرؤية والحضانة في قانون الأحوال الشخصية إلى دائرة النقاش البرلماني، بعد أن تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة لتعديل بعض أحكام القانون، بما يضمن تنظيم حق الرؤية والنفقة بشكل مباشر عقب الطلاق دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية منفصلة، وذلك بهدف تقليل النزاعات القضائية المطولة وتحقيق مصلحة الطفل.

وأكد النائب أن كثيرًا من حالات الطلاق تشهد خلافات طويلة أمام المحاكم حول الرؤية والنفقة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن المقترح يستهدف وضع آليات واضحة تضمن حصول الطفل على حقوقه بسرعة، مع الحفاظ على الروابط الأسرية بين الأبناء ووالديهم.

ويعيد هذا المقترح تسليط الضوء على ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الحالي بشأن تنظيم الرؤية والحضانة، حيث وضع القانون المصري رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 و100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005 مجموعة من الضوابط التي تحكم رؤية الصغير وحضانته في حال انفصال الزوجين.

حق الرؤية في القانون الحالي

ينص القانون على أن حق رؤية الطفل يكون لكل من الأب والأم، كما يمتد هذا الحق إلى الأجداد في حال عدم وجود الأبوين، كما قضت المحكمة الدستورية مؤخرًا بإمكانية منح هذا الحق حتى في حالة وجود الأبوين.

وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تنظيم الرؤية بشكل ودي، يتولى القاضي تنظيمها، على أن تتم في مكان مناسب لا يسبب ضررًا نفسيًا للطفل.

كما يحدد القانون أن تنفيذ حكم الرؤية لا يتم بالقوة الجبرية، لكن في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم دون عذر مقبول يتم توجيه إنذار له، وإذا تكرر الامتناع يمكن للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى الشخص التالي في ترتيب الحاضنين لمدة تحددها المحكمة.

حالات انتقال الحضانة

حدد القانون عددًا من الحالات التي قد تنتقل فيها حضانة الطفل إلى الأب، ومن بينها زواج الأم إذا لم يوجد من النساء في ترتيب الحضانة من يمكنه رعاية الطفل، أو في حال رفض الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب تولي الحضانة.

كما يمكن أن تنتقل الحضانة للأب إذا ثبت قدرته على رعاية الطفل وتوفير بيئة مناسبة لتربيته، أو في حال سفر الأم إلى مكان يمنع الأب من ممارسة حقه في رؤية الطفل وفق المواعيد المحددة.

تخيير الطفل بعد انتهاء سن الحضانة

بعد بلوغ الطفل سن انتهاء الحضانة، يحق لأي من الوالدين اللجوء إلى المحكمة لطلب تخيير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال للإقامة مع الأب، وذلك وفق ما تراه المحكمة محققًا لمصلحة الطفل.

ترتيب مستحقي الحضانة

ينص القانون على أن الحضانة تنتقل وفق ترتيب محدد بين الأشخاص المستحقين لها، وفي حال وفاة من له الحق الأول أو رفضه تولي الحضانة أو وجود مانع قانوني يمنعه، تنتقل الحضانة إلى الشخص التالي في الترتيب.

ويؤكد القانون أن النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم في مراحل العمر الأولى، باعتبارهن الأقدر على توفير الرعاية اللازمة.

شروط حضانة الأب

وضع القانون عدة شروط أساسية لانتقال الحضانة إلى الأب، من بينها أن يكون قادرًا على تربية الطفل ورعايته، وأن يكون أمينًا عليه، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مطلوبًا على ذمة التحقيق في قضايا تمس الآداب العامة.

الرؤية الحضانة الاستضافة قانون الاحوال الشخصية قانون الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

نسرين طافش

بقفطان مطرز.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

سابع سما

بمسرح أوبرا ملك.. البيت الفني يعلن عن افتتاح العرض المسرحي سابع سما ثاني أيام عيد الفطر

هنيدي

وصله مزاح بين هنيدي وساويرس.. ما القصة؟

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد