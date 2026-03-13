داليا الإتربي: التحالف الوطني يخفف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في ظل التحديات الإقليمية

أكدت الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات والأنشطة التي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان تعكس حجم التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإتربي إن التحالف الوطني نجح في تقديم نموذج متكامل للعمل الأهلي المنظم، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والغذائية خلال شهر رمضان، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

وأضافت أن هذه الجهود تشمل توزيع المواد الغذائية واللحوم، وتنظيم موائد الرحمن، وإطلاق قوافل دعم إنساني، إلى جانب مبادرات اجتماعية وصحية تسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن هذه المبادرات تعكس روح التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع المصري.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن التحالف الوطني أصبح أحد أهم أذرع العمل التنموي في مصر، لما يقوم به من دور فاعل في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن تكاتف مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني يسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثار الأوضاع الإقليمية على المواطنين.