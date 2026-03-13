"التحالف الوطني" يعلن الوصول إلى 15 مليون مستفيد بالمحافظات في رمضان

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن حصاد الخدمات التنموية والمساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسات الأعضاء ضمن مبادرة "أثر الخير" بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك 2026.

ونجحت مؤسسات التحالف في الوصول بخدماتها حتى الآن إلى 15 مليون مستفيد في كافة محافظات الجمهورية الـ 27، متجاوزة بذلك المستهدف الاستراتيجي المعلن بـ 14 مليون مستفيد، تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشهدت الأيام الماضية تكثيفا غير مسبوق للعمل بمشاركة فعالة من قبل مؤسسات التحالف الأعضاء وهي: (مؤسسة حياة كريمة، جمعية الأورمان، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة أبو العينين، مؤسسة الجارحي، مؤسسة مرسال، مؤسسة صناع الخير، مؤسسة نبيل الكاتب، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة العربي، جمعية رسالة، جمعية د. مصطفى محمود، مؤسسة راعي مصر، مؤسسة الصديقية، جمعية الباقيات الصالحات، والهيئة القبطية الإنجيلية).

وشملت الخدمات المنفذة على "خريطة الخير" حتى نهاية الأسبوع الثالث ما يلي: ٦,٢٧٩,٧١٤ وجبة ساخنة، وتوزيع ١,٨٤٧,٨٣٠ وحدة غذائية جافة (كراتين وشنط مواد غذائية)، وتوزيع ٣٤٠,٥٠٩ حصة/ كيلو من اللحوم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النقدي لـ ٢٩,٧٤٩ أسرة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تشغيل ٢٥٠ مائدة رحمن و ١٥٠ مطبخا مركزيا.

وأكد التحالف الوطني أن هذا التكاتف بين المؤسسات الأعضاء يعكس قوة العمل الأهلي في مصر وقدرته على الوصول لكل مستحق على خريطة الخير في كافة محافظات مصر.