البلدوزر : معنديش مشاكل مع المعلم .. وهذا سبب خلافى مع الجوهري

كشف مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أنه لم يدخل يوماً في خلاف مع المعلم حسن شحاته المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق.

وقال مجدى عبد الغنى الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان":"عمري ماكنت على خلاف مع حسن شحاته ، بالعكس كنت بحضر تدريباته مع المنتخب مش بس مبارياته ، وعمرنا ماتدخلنا في أي شيء يخص المنتخب تحت قيادته".

ويضيف:" اختلفت مع محمود الجوهري لانه كان عايز يعمل فريق رديف ، لانى شايفه عبء كبير ورفضت الفكرة وساب مصر ومشى راح الأردن بس مزعلش مني لانه عشرة عمري".

