إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص مع تروسيكل بأسيوط

أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص وقع صباح اليوم الاثنين ناحية مدخل قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط بأسيوط.

تصادم سيارة وتروسيكل

تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق اسيوط منفلوط الزراعي ناحية قرية بني سند ووجود مصابين.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل ووجود مصابين .

أسفر الحادث عن إصابة كلا من أسامة محمد شحاته، 39 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، عزت فهيم طبل، 43 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، ناهد ناجح فوزي، 38 عاما، اشتباه كسر بالفقرات.

وجرى نقل المصابين إلي مستشفي منفلوط المركزي، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.