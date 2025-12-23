قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
أخبار البلد

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن سعر الذهب اليوم في مصر، والتي يواصل عدد كبير من محبي الذهب متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، لاختيار أفضل توقيتات الشراء، وهو ما يعكس استمرار مكانة المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن داخل السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب تحركات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه، وجاءت الاسعار المتداولة بدون مصنعية على النحو التالي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء
عيار 24 6795 جنيه 6770 جنيه
عيار 22 6230 جنيه 6205 جنيه
عيار 21 5945 جنيه 5925 جنيه
عيار 18 5095 جنيه 5080 جنيه
عيار 14 3965 جنيه 3950 جنيه
عيار 12 3395 جنيه 3385 جنيه
الاونصة 211325 جنيه 210615 جنيه
الجنيه الذهب 47560 جنيه 47400 جنيه
الاونصة بالدولار 4467.48 دولار

سعر الذهب في السوق المحلي

تشهد اسعار الذهب في مصر حالة من الترقب والحذر بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، لما يتمتع به من توازن بين السعر وحجم الطلب.

تأثير السعر العالمي على اسعار الذهب في مصر


يتأثر سوق الذهب المحلي بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي للمعدن النفيس، حيث ينعكس اي صعود في بورصات الذهب الدولية على الاسعار داخل السوق المصري بصورة شبه فورية، ما يؤدي الى حالة من التذبذب المستمر يشعر بها التجار والمستهلكون.

سعر الذهب

ورغم التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، فإن الاتجاه العام لاسعار الذهب خلال الفترة الاخيرة يميل نحو الصعود، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، وتشير التوقعات الى ان استمرار ارتفاع الاسعار العالمية قد يدفع الذهب في مصر الى تسجيل زيادات جديدة، خاصة في حال تجاوز سعر الاونصة مستوياته الحالية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تتوقع الاسواق تنفيذ خفضين في اسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026، في حين لا يزال مسؤولو البنك المركزي الامريكي منقسمين بشأن الحاجة الى مزيد من التيسير النقدي، عقب التخفيضات التراكمية التي بلغت 75 نقطة اساس منذ بداية العام.

سعر الذهب عالميا

قالت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند والمرشحة للتصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عام 2026، انها لا ترى ضرورة لاجراء اي تعديل على اسعار الفائدة خلال الاشهر المقبلة، مؤكدة ان التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي رغم اجراءات التيسير الاخيرة، مشيرة الى ان البنك المركزي قد يستمر في تثبيت سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.50 و3.75 حتى فصل الربيع.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر

