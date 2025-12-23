سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

يبحث عدد كبير من المواطنون عن سعر الذهب اليوم في مصر، والتي يواصل عدد كبير من محبي الذهب متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، لاختيار أفضل توقيتات الشراء، وهو ما يعكس استمرار مكانة المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن داخل السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب تحركات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه، وجاءت الاسعار المتداولة بدون مصنعية على النحو التالي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6795 جنيه 6770 جنيه

عيار 22 6230 جنيه 6205 جنيه

عيار 21 5945 جنيه 5925 جنيه

عيار 18 5095 جنيه 5080 جنيه

عيار 14 3965 جنيه 3950 جنيه

عيار 12 3395 جنيه 3385 جنيه

الاونصة 211325 جنيه 210615 جنيه

الجنيه الذهب 47560 جنيه 47400 جنيه

الاونصة بالدولار 4467.48 دولار

سعر الذهب في السوق المحلي

تشهد اسعار الذهب في مصر حالة من الترقب والحذر بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، لما يتمتع به من توازن بين السعر وحجم الطلب.

تأثير السعر العالمي على اسعار الذهب في مصر



يتأثر سوق الذهب المحلي بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي للمعدن النفيس، حيث ينعكس اي صعود في بورصات الذهب الدولية على الاسعار داخل السوق المصري بصورة شبه فورية، ما يؤدي الى حالة من التذبذب المستمر يشعر بها التجار والمستهلكون.

سعر الذهب

ورغم التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، فإن الاتجاه العام لاسعار الذهب خلال الفترة الاخيرة يميل نحو الصعود، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، وتشير التوقعات الى ان استمرار ارتفاع الاسعار العالمية قد يدفع الذهب في مصر الى تسجيل زيادات جديدة، خاصة في حال تجاوز سعر الاونصة مستوياته الحالية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تتوقع الاسواق تنفيذ خفضين في اسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026، في حين لا يزال مسؤولو البنك المركزي الامريكي منقسمين بشأن الحاجة الى مزيد من التيسير النقدي، عقب التخفيضات التراكمية التي بلغت 75 نقطة اساس منذ بداية العام.

سعر الذهب عالميا

قالت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند والمرشحة للتصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عام 2026، انها لا ترى ضرورة لاجراء اي تعديل على اسعار الفائدة خلال الاشهر المقبلة، مؤكدة ان التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي رغم اجراءات التيسير الاخيرة، مشيرة الى ان البنك المركزي قد يستمر في تثبيت سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.50 و3.75 حتى فصل الربيع.