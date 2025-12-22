سعر الذهب اليوم في مصر.. الحق اشتري عيار 21

يواصل عدد كبير من المواطنين متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تزايد البحث عن أفضل توقيتات الشراء، وهو ما يعكس استمرار مكانة المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن داخل السوق المحلي، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا ومحليا.

سجلت أسعار الذهب استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة، مع ترقب واضح لتحركات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه، وجاءت الأسعار المتداولة بدون مصنعية على النحو التالي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6710 جنيه 6685 جنيه

عيار 22 6150 جنيه 6130 جنيه

عيار 21 5870 جنيه 5850 جنيه

عيار 18 5030 جنيه 5015 جنيه

عيار 14 3915 جنيه 3900 جنيه

عيار 12 3355 جنيه 3345 جنيه

الأونصة 208660 جنيه 207950 جنيه

الجنيه الذهب 46960 جنيه 46800 جنيه

الأونصة بالدولار 4423.69 دولار

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من الترقب والحذر بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر المصرية، لما يتمتع به من توازن بين السعر وحجم الطلب.



تأثير السعر العالمي على أسعار الذهب في مصر

يتأثر سوق الذهب المحلي بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي للمعدن النفيس، حيث ينعكس أي صعود في بورصات الذهب الدولية على الأسعار داخل السوق المصري بصورة شبه فورية، ما يؤدي إلى حالة من التذبذب المستمر يشعر بها التجار والمستهلكون.

ورغم التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، فإن الاتجاه العام للأسعار خلال الفترة الأخيرة يميل نحو الصعود، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، وتشير التوقعات إلى أن مواصلة ارتفاع الأسعار العالمية قد تدفع الذهب في مصر إلى تسجيل زيادات جديدة، خاصة في حال تجاوز سعر الأونصة مستوياته الحالية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تتوقع الأسواق حاليا تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026، في حين لا يزال مسؤولو البنك المركزي الأمريكي منقسمين بشأن الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي، عقب التخفيضات التراكمية التي بلغت 75 نقطة أساس منذ بداية العام.

وسجلت أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية داخل محلات الصاغة في مصر مستويات متباينة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 6710 جنيه للبيع و6685 جنيه للشراء، وعيار 22 سجل 6150 جنيه للبيع و6130 جنيه للشراء، فيما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا إلى 5870 جنيه للبيع و5850 جنيه للشراء، وحقق عيار 18 مستوى 5030 جنيه للبيع و5015 جنيه للشراء، وسجل عيار 14 نحو 3915 جنيه للبيع و3900 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 12 حوالي 3355 جنيه للبيع و3345 جنيه للشراء، وسجلت الأونصة في السوق المحلي 208660 جنيه للبيع و207950 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 46960 جنيه للبيع و46800 جنيه للشراء، ووصل سعر الأونصة عالميا إلى 4423.69 دولار.

وأوضحت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند والمرشحة للتصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عام 2026، خلال تصريحات صحيفة، أنها لا ترى ضرورة لإجراء أي تعديل على أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة أن التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي رغم إجراءات التيسير الأخيرة، مشيرة إلى أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.50% و3.75% حتى فصل الربيع.

وتسهم التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، إلى جانب تصاعد حدة الخلافات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في تعزيز الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة جهودها لقيادة محادثات السلام الأوكرانية بشكل تدريجي، دون تحقيق تقدم ملموس، في ظل تمسك موسكو بمطالبها الإقليمية.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب وسط توقعات بأن يشهد المعدن النفيس حالة من الاستقرار النسبي على المدى القريب أو جني أرباح محدود بعد المكاسب الأخيرة، قبل استئناف محاولات الصعود إلى مستويات قياسية جديدة، بالتزامن مع ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة، والتي من شأنها تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.