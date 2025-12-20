آخر تحديث لأشهر عيار ذهب مساء اليوم 20-12-2025

قبل ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 20-12-2025؛ يستمر ثبات سعر أشهر أعيرة الذهب داخل محلات الصاغة.

تحرك أشهر عيار

وشهد سعر أشهر عيار 21 الأكثر تداولا، تحركات خلال الساعات السابقة بمقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات منذ بدء تعاملات مساء اليوم.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم نحو 5765 جنيه للبيع و 5790 جنيه للشراء.

الذهب يرتفع

ومع قدوم التعاملات المسائية ارتفع سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيه في المتوسط مقارنة بما كان عليه مساء أمس الجمعة وسط حالة من الترقب داخل محلات الصاغة.

الذهب يتذبذب

خلال الشهر الماضي وصل متوسط تراجع سعر جرام الذهب بقيمة بلغت 600 جنيه في المتوسط وذلك على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5765 جنيه .

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5765 جنيه للبيع و 5790 جنيه للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6588 جنيه للبيع و 6617 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 نحو 4941 جنيه للبيع و 4962 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3843 جنيه للبيع و 3860 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.12 ألف جنيه للبيع و 46.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4338 دولار للبيع و 4339 دولار للشراء.

الذهب في الأسواق العالمية

اقترب سعر الذهب والفضة من مستوى قياسي، بعدما عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

بلغ السعر الفوري للمعدن النفيس نحو 4330 دولاراً للأونصة في منتصف ساعات صباح أمس الجمعة في لندن، متجهاً نحو تحقيق مكسب أسبوعي ثانٍ على التوالي.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة سجل أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مطلع عام 2021، ما عزز مبررات خفض تكاليف الاقتراض، وهو عامل داعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائداً.

غير أن أحدث تقرير للتضخم شابته تشوهات ناجمة عن إغلاق حكومي قياسي استمر ستة أسابيع وانتهى الشهر الماضي.

ومنذ أن نفّذ الاحتياطي الفيدرالي خفضه الثالث على التوالي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، اتسم موقفه بالغموض بشأن وتيرة التيسير النقدي في المرحلة المقبلة.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنحو 25% لخفض أسعار الفائدة في يناير، في حين يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خفض حاد لأسعار الفائدة خلال العام المقبل.