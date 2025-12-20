قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدعم مجتمع الأعمال.. المالية: لا زيادة في الضرائب الفترات المقبلة
انقلاب أتوبيس ركاب وإصابة 14 شخصا بطريق العاشر من رمضان
التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025 .. تحرك جديد
إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025 .. تحرك جديد

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر تصاعد سعر الذهب في مصر مع منتصف تداولات مساء اليوم السبت الموافق 20-12-2025 داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

صعود جديد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًأ طفيفا للمرة الثانية في تداولات مساء اليوم السبت.

اسعار الذهب اليوم في مصر

و سجل سعر الذهب صعودا مقداره 5 جنيهات في المتوسط ليصل مجمل ما وصل إليه من ارتفاع 15 جنيه في ساعات قلائل من بدء التداولات المسائية هذا اليوم.

ارتفاع جديد

وعلى مدار يومين وصل معدل صعود متوسط أعيرة الذهب بمقدار 25 جنيه منذ ختام تعاملات أمس الجمعة.

تذبذب أسبوعي

على مدار الاسابيع الماضية تراجع سعر جرام الذهب بقيمة 600 جنيه على الاقل بمختلف الاعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب اليوم نحو 5765 جنيه

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6588 جنيه للبيع و 6617 جنيه للشراء 

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5765 جنيه للبيع و 5790 جنيه للشراء.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4941 جنيه للبيع و 4962 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3843 جنيه للبيع و 3860 جنيه للشراء.

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4338 دولار للبيع و 4339 دولار للشراء.

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46.12 ألف جنيه للبيع و 46.32 ألف جنيه للشراء.

عقود الذهب الأمريكية الآجلة تتجاوز 4000 دولار مع تسارع وتيرة الإرتفاع القياسي

الذهب والفضة في البورصة العالمية

اقترب سعر الذهب والفضة من مستوى قياسي، بعدما عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

بلغ السعر الفوري للمعدن النفيس نحو 4330 دولاراً للأونصة في منتصف ساعات صباح أمس الجمعة في لندن، متجهاً نحو تحقيق مكسب أسبوعي ثانٍ على التوالي.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة سجل أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مطلع عام 2021، ما عزز مبررات خفض تكاليف الاقتراض، وهو عامل داعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائداً.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

غير أن أحدث تقرير للتضخم شابته تشوهات ناجمة عن إغلاق حكومي قياسي استمر ستة أسابيع وانتهى الشهر الماضي.

ومنذ أن نفّذ الاحتياطي الفيدرالي خفضه الثالث على التوالي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، اتسم موقفه بالغموض بشأن وتيرة التيسير النقدي في المرحلة المقبلة.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنحو 25% لخفض أسعار الفائدة في يناير، في حين يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خفض حاد لأسعار الفائدة خلال العام المقبل.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب سعر عيار 14 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

الدكتور خالد حسن

تعيين خالد حسن نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية

أتوبيسات النقل

القابضة للنقل البحري والبرّي تنطلق بأسطول حديث من الركاب والبضائع بدعم الصناعة المحلية | صور

أحمد المسلماني

المسلماني: إعادة بث مسلسل أم كلثوم على شاشة القناة الأولي بعد غد الاثنين

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد