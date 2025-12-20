سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025 .. تحرك جديد

يستمر تصاعد سعر الذهب في مصر مع منتصف تداولات مساء اليوم السبت الموافق 20-12-2025 داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

صعود جديد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًأ طفيفا للمرة الثانية في تداولات مساء اليوم السبت.

و سجل سعر الذهب صعودا مقداره 5 جنيهات في المتوسط ليصل مجمل ما وصل إليه من ارتفاع 15 جنيه في ساعات قلائل من بدء التداولات المسائية هذا اليوم.

ارتفاع جديد

وعلى مدار يومين وصل معدل صعود متوسط أعيرة الذهب بمقدار 25 جنيه منذ ختام تعاملات أمس الجمعة.

تذبذب أسبوعي

على مدار الاسابيع الماضية تراجع سعر جرام الذهب بقيمة 600 جنيه على الاقل بمختلف الاعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب اليوم نحو 5765 جنيه

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6588 جنيه للبيع و 6617 جنيه للشراء

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5765 جنيه للبيع و 5790 جنيه للشراء.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4941 جنيه للبيع و 4962 جنيه للشراء.

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3843 جنيه للبيع و 3860 جنيه للشراء.

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4338 دولار للبيع و 4339 دولار للشراء.

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46.12 ألف جنيه للبيع و 46.32 ألف جنيه للشراء.

الذهب والفضة في البورصة العالمية

اقترب سعر الذهب والفضة من مستوى قياسي، بعدما عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

بلغ السعر الفوري للمعدن النفيس نحو 4330 دولاراً للأونصة في منتصف ساعات صباح أمس الجمعة في لندن، متجهاً نحو تحقيق مكسب أسبوعي ثانٍ على التوالي.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة سجل أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مطلع عام 2021، ما عزز مبررات خفض تكاليف الاقتراض، وهو عامل داعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائداً.

غير أن أحدث تقرير للتضخم شابته تشوهات ناجمة عن إغلاق حكومي قياسي استمر ستة أسابيع وانتهى الشهر الماضي.

ومنذ أن نفّذ الاحتياطي الفيدرالي خفضه الثالث على التوالي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، اتسم موقفه بالغموض بشأن وتيرة التيسير النقدي في المرحلة المقبلة.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنحو 25% لخفض أسعار الفائدة في يناير، في حين يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خفض حاد لأسعار الفائدة خلال العام المقبل.