اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر الذهب مساء اليوم السبت الموافق 20-12-2025 زيادة جديدة على مدار التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية المختلفة.

الذهب يصعد

ووصل سعر جرام الذهب زيادة طفيفة مقدارها 10 جنيهات في المتوسط على مختلف الأعيرة الذهبية  مقارنة بما كان عليه أمس .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

تذبذب الذهب

وتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التذبذب على مدار الأسابيع الماضية بقيمة جاوزت حاجز الـ600 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 5760 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6582 جنيها للبيع و 6611 جنيها للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5760 جنيها للبيع و 5785 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4937 جنيها للبيع و 4958 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3840 جنيها للبيع و4856 جنيها للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 46,08 ألف جنيه للبيع و 46.28 ألف جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4338 دولارا للبيع و 4339 دولارا للشراء

الذهب

الذهب و الفضة في البورصة العالمية

اقترب سعر الذهب والفضة من مستوى قياسي، بعدما عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

بلغ السعر الفوري للمعدن النفيس نحو 4330 دولاراً للأونصة في منتصف ساعات صباح أمس الجمعة في لندن، متجهاً نحو تحقيق مكسب أسبوعي ثانٍ على التوالي.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة سجل أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مطلع عام 2021، ما عزز مبررات خفض تكاليف الاقتراض، وهو عامل داعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائداً.

غير أن أحدث تقرير للتضخم شابته تشوهات ناجمة عن إغلاق حكومي قياسي استمر ستة أسابيع وانتهى الشهر الماضي.

ومنذ أن نفّذ الاحتياطي الفيدرالي خفضه الثالث على التوالي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، اتسم موقفه بالغموض بشأن وتيرة التيسير النقدي في المرحلة المقبلة.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنحو 25% لخفض أسعار الفائدة في يناير، في حين يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خفض حاد لأسعار الفائدة خلال العام المقبل.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه اليوم سعر جرام الذهب

