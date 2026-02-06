دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد والقنوات الناقلة

يواجه فريق بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

يواجه فريق بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد الاحد المقبل في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة

و تذاع المباراة على قنوات بين سبورت الناقل الحصرى لبطولة دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط يليه نهضة بركان برصيد 7 نقاط، ثم باور ديناموز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل ريفرز يونايتد الترتيب بنقطة واحدة.