أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة

يواصل قطاع واسع من المواطنين متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تصاعد الاهتمام بتحديد أنسب توقيتات الشراء، وهو ما يعكس استمرار مكانة المعدن الأصفر كأحد أبرز أوعية الادخار والاستثمار الآمن داخل السوق المحلي، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6610 جنيه 6590 جنيه

عيار 22 6060 جنيه 6040 جنيه

عيار 21 5785 جنيه 5765 جنيه

عيار 18 4960 جنيه 4940 جنيه

عيار 14 3855 جنيه 3845 جنيه

عيار 12 3305 جنيه 3295 جنيه

الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه

الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه

الأونصة بالدولار 4338.58 دولار

سعر الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي حالة من الترقب والحذر بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، في الوقت الذي يواصل فيه عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر المصرية، لما يتمتع به من توازن سعري وارتفاع حجم الطلب عليه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أن الذهب يمثل ملاذا آمنا ومخزنا حقيقيا للقيمة، لا سيما خلال فترات الأزمات وعدم استقرار الأسواق، موضحا أن تسعير الذهب يتم عالميا بالدولار، ما يجعل أسعاره في السوق المصري مرتبطة بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه.

وأشار إلى أن الاستثمار في صناديق الذهب يعد من الأدوات الفعالة للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية، باعتباره أصلا يحظى بقبول واسع داخل الأسواق العالمية.

سعر الذهب

تأثير السعر العالمي على السوق المحلي

يتأثر سوق الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي للمعدن النفيس، حيث ينعكس أي صعود في بورصات الذهب الدولية على الأسعار المحلية بصورة فورية، وهو ما يؤدي إلى تقلبات مستمرة يشعر بها كل من التجار والمستهلكين.

ويشهد السوق المحلي حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن الاتجاه العام خلال الفترة الأخيرة يميل نحو الصعود، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية قد يدفع الذهب في السوق المصري إلى تسجيل زيادات جديدة، خاصة في حال تجاوز سعر الأونصة مستوياته الحالية.