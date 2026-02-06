تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر على استاد حسين آيت أحمد الذي يحتضن مواجهة الأهلي غدًا أمام شبيبة القبائل الجزائري في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق مران الأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر، «السابعة بتوقيت القاهرة»، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

وقبل المران، يعقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق ومحمد الشناوي كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد الاجتماع الفني للمباراة للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين للملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق.

ويحضر الاجتماع الفني مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.