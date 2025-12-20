قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
اقتصاد

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في سوق الصاغة خلال منتصف التعاملات، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن الشعبة العامة للذهب، في وقت تسود فيه حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين في سوق الصاغة.

سعر الذهب

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق العالمية، وتأثر المعدن الأصفر بتحركات عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية مع اقتراب نهاية العام، ما انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، خلال تعاملات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، نحو 6608 جنيهات للجرام، قبل أن تشير تحديثات أخرى إلى تسجيله 6605 جنيهات في بعض محلات الصاغة، في ظل فروق طفيفة ناتجة عن حركة العرض والطلب.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

أما سعر جرام الذهب عيار 21، فقد سجل اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 نحو 5785 جنيهًا في التحديث الرسمي.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية (بيع وشراء)

عيار 24
سعر البيع: 6610 جنيهات
سعر الشراء: 6590 جنيهًا

عيار 22
سعر البيع: 6060 جنيهًا
سعر الشراء: 6040 جنيهًا

عيار 21
سعر البيع: 5785 جنيهًا
سعر الشراء: 5765 جنيهًا

عيار 18
سعر البيع: 4960 جنيهًا
سعر الشراء: 4940 جنيهًا

عيار 14
سعر البيع: 3855 جنيهًا
سعر الشراء: 3845 جنيهًا

عيار 12
سعر البيع: 3305 جنيهات
سعر الشراء: 3295 جنيهًا

الجنيه الذهب
سعر البيع: 46280 جنيهًا
سعر الشراء: 46120 جنيهًا

الأونصة
سعر البيع: 205640 جنيهًا
سعر الشراء: 204930 جنيهًا

الأونصة بالدولار
4338.58 دولار

سعر الذهب اليوم عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 نحو 4338.58 دولار، في ظل تراجع محدود بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو عامل داعم تقليدي لأسعار الذهب عالميًا.

أسباب تراجع سعر الذهب اليوم في مصر

ويرجع هذا التراجع في سعر الذهب اليوم بالسوق إلى الانخفاض المحدود الذي شهده المعدن الأصفر في ختام جلسات التداول العالمية، إضافة إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين مع اقتراب نهاية العام.

كما ساهمت التطورات الأخيرة في السياسة النقدية الأمريكية في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين، خاصة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبني سياسة تيسير كمي جديدة، تضمنت شراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، ما أدى إلى تراجع عوائد السندات الحكومية، وانعكس بشكل إيجابي نسبيًا على أداء الذهب عالميًا، رغم التذبذب الحالي.

الذهب ملاذ آمن واستثمار طويل الأجل

ويظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار في السوق ، حيث يتأثر سعر الذهب اليوم بعدة عوامل رئيسية، من بينها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب محليًا.

ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، يظل الذهب محتفظًا بمكانته كملاذ آمن، رغم التقلبات المؤقتة التي يشهدها بين الحين والآخر.

