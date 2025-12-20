عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

شهد سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في سوق الصاغة خلال منتصف التعاملات، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن الشعبة العامة للذهب، في وقت تسود فيه حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين في سوق الصاغة.



ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق العالمية، وتأثر المعدن الأصفر بتحركات عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية مع اقتراب نهاية العام، ما انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم في مصر.



سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، خلال تعاملات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، نحو 6608 جنيهات للجرام، قبل أن تشير تحديثات أخرى إلى تسجيله 6605 جنيهات في بعض محلات الصاغة، في ظل فروق طفيفة ناتجة عن حركة العرض والطلب.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

أما سعر جرام الذهب عيار 21، فقد سجل اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 نحو 5785 جنيهًا في التحديث الرسمي.



أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية (بيع وشراء)

عيار 24

سعر البيع: 6610 جنيهات

سعر الشراء: 6590 جنيهًا

عيار 22

سعر البيع: 6060 جنيهًا

سعر الشراء: 6040 جنيهًا

عيار 21

سعر البيع: 5785 جنيهًا

سعر الشراء: 5765 جنيهًا

عيار 18

سعر البيع: 4960 جنيهًا

سعر الشراء: 4940 جنيهًا

عيار 14

سعر البيع: 3855 جنيهًا

سعر الشراء: 3845 جنيهًا

عيار 12

سعر البيع: 3305 جنيهات

سعر الشراء: 3295 جنيهًا

الجنيه الذهب

سعر البيع: 46280 جنيهًا

سعر الشراء: 46120 جنيهًا

الأونصة

سعر البيع: 205640 جنيهًا

سعر الشراء: 204930 جنيهًا

الأونصة بالدولار

4338.58 دولار

سعر الذهب اليوم عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 نحو 4338.58 دولار، في ظل تراجع محدود بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو عامل داعم تقليدي لأسعار الذهب عالميًا.

أسباب تراجع سعر الذهب اليوم في مصر

ويرجع هذا التراجع في سعر الذهب اليوم بالسوق إلى الانخفاض المحدود الذي شهده المعدن الأصفر في ختام جلسات التداول العالمية، إضافة إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين مع اقتراب نهاية العام.

كما ساهمت التطورات الأخيرة في السياسة النقدية الأمريكية في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين، خاصة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبني سياسة تيسير كمي جديدة، تضمنت شراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، ما أدى إلى تراجع عوائد السندات الحكومية، وانعكس بشكل إيجابي نسبيًا على أداء الذهب عالميًا، رغم التذبذب الحالي.

الذهب ملاذ آمن واستثمار طويل الأجل

ويظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار في السوق ، حيث يتأثر سعر الذهب اليوم بعدة عوامل رئيسية، من بينها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب محليًا.

ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، يظل الذهب محتفظًا بمكانته كملاذ آمن، رغم التقلبات المؤقتة التي يشهدها بين الحين والآخر.