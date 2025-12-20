قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
أخبار البلد

لمواجهة التقلبات المناخية.. 20 نصيحة ذهبية لمربي الثروة الحيوانية والداجنة

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
شيماء مجدي

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار حملة " معاك في الغيط"، دليلا يحمل 20 توصيه لمربى ومنتجى الثروه الحيوانية والداجنة لمواجهة التقلبات الجويه الباردة في فصل الشتاء، أعدها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لتوعية المربين، بالتدابير اللازمة الواجب اتخاذها خلال هذه الفترة.

وجاءت التوصيات العشرون كالتالي:


1- السيارات المحمله بمخاليط الأعلاف أو مشتقاتها، يجب أن تتحرك فى الأوقات غير الممطرة، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاة بغطاء يمنع تسرب المياه.
2- نقل الحيوانات خاصة حديثة الولادة إلى حظائر مغلقة جيداً لحمايتها من التيارات الهوائية الباردة والأمطار.
3- تجنب تقديم الأعلاف الخضراء المبتلة بالأمطار أو الندى في نفس يوم حشها، ويفضل تقديمها في اليوم التالي، مع إدخال عليقة خشنة جافة (مثل قش الأرز أو التبن) لمنع الانتفاخات.
4- تقديم العليقة المركزة للحيوانات الحلابه مباشرة بعد الحلب لتعويض الطاقة المفقودة.
5- التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها، سواء كانت فى المزارع أو المصانع أو محالّ الاتجار فى الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أوالندى إلى داخل المخزن.
6- يجب العمل على تدفئة العنابر والحفاظ على درجات الحرارة داخل العنابر على مدار الساعة وطوال اليوم، فى المدى الموصى به تبعًا للنوع والعمر والحالة الفسيولوجية للقطعان.
7- التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كل أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة، مع التأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق.
8- ضرورة وجود نوبطجي بالعنابر مسئول عن تأمين واستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر.
9- وضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الارتفاع داخل العنابر، حيث إن الهواء الساخن يكون أخفَّ وزنًا من الهواء البارد، وذلك لضمان تدفئة القطعان بالشكل الأمثل.
10- الاهتمام بتهوية العنابر بجانب التدفئة، سواء كان فى الأنظمة المفتوحة أو المغلقة، حيث إن الغازات المتراكمة داخل العنابر والمنبعثة من القطعان الحية أو من خلال وسائل التدفئة أخطر على القطعان من التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.
11- الإهتمام بالتحصينات المناسبة وفى الأوقات الموصى بها، وأن تكون من مصدر موثوق فيه، وتتم بتوصية ومعرفة متخصص.
12- الإهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس الذى يسبب مشكلات عديدة.
13- وضع طبقة سميكة وجافة من الفرشة مثل نشارة الخشب أوالقش أوالتبن بسمك لا يقل عن 10 سم لتقليل تعرض أرجل الطيور للبرودة والرطوبه، والحفاظ على الفرشة جافة دائماً.
14- الحرص على جفاف أرضية الحظيرة بشكل مستمر وتصريف أي مياه أمطار أو رطوبة.
15- التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى.
16- عدم الإسراف فى إستخدام المياه داخل العنابر والحظائر للحد من إرتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من الإحساس بالبرودة وتصبح بيئة خصبة لإنتشار الميكروبات والأمراض.
17- التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة.
18- الإهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتى تغطي نسب البروتين والطاقة وكل الاحتياجات الغذائية، والتى تم تصنيعها فى مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمَدة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مع تقديم إضافات الأعلاف الموصى بها لمجابهة الإجهاد البرودى والمسجله بوزارة الزراعه.
19- المراقبة الدائمة لصحة الحيوانات أو الدواجن وملاحظة أي علامات مرضية (مثل السعال، الإفرازات، الخمول) وعزل الحيوانات أو الطيور المريضة فوراً.
20- الإبلاغ الفورى فى أقرب إدارة بيطرية أو زراعية عن أية مشكلة بالقطيع، حتى تتم دراسة المشكلة وعلاجها فى مهدها قبل أن تتفاقم، وربما يصعب حلها.

