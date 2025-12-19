قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يستقبل وفداً من مزارعي الإصلاح الزراعي بالبحيرة وأسوان ويبحث حلولاً لرفع الأعباء عن كاهلهم

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من مزارعي ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظتي البحيرة وأسوان، وذلك للوقوف على التحديات الميدانية التي تواجههم ووضع حلول جذرية لتذليل العقبات أمام زيادة الإنتاجية، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته الدورية للتواصل المباشر مع المنتجين الزراعيين.

وخلال اللقاء، الذي حضره المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حرص الوزير على الاستماع بعناية لكافة المشكلات التي طرحها المزارعون، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح دائماً أمام الفلاح المصري الذي يعد عماد الأمن الغذائي، والذي تكن له الدولة المصرية بكل الاحترام والتقدير.

وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات لمنتفعي الإصلاح الزراعي وضمان تقديم الدفعات اللازمة لهم لمواصلة عملهم.


وفي استجابة سريعة لمطالب مزارعي محافظة البحيرة بشأن تضررهم من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي، وعد وزير الزراعة المنتفعين، بإعادة النظر والتقييم، وذلك من خلال اللجان المختصة بالوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لمراجعة القيمة الإيجارية الحالية، لافتا إلى أن التقييم سيراعي عدة معايير فنية وواقعية، تشمل: طبيعة وحالة التربة ومدى جودتها،  نظام الري المتبع ومصادر المياه المتاحة، فضلا عن  الموقع الجغرافي للأرض ومدى قربها من الخدمات، إضافة الى نوعية المحاصيل المنزرعة والعائد الاقتصادي منها.


ووجه  فاروق مسؤولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة المتابعة المستمرة على الأرض، وسرعة إنهاء الملفات العالقة للمنتفعين، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين بما يضمن استدامة الرقعة الزراعية وتطويرها.

الزراعة وزير الزراعة الإصلاح الزراعي أسوان البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تتصرف؟

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

جامعة الملك سلمان

الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

ترشيحاتنا

ارشيفي

الشاباك يلقي القبض على روسي يعمل بإسرائيل

ريفيون صينيون

احتجاجات الريف الصيني تتصاعد.. أحلام مكسورة وصراع متجدد على الأرض

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

دون الأصول الروسية.. الاتحاد الأوروبي يقر قرضا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد