مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جبران: حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج على رأس أولويات الدولة

وزير العمل خلال لقائه الجالية المصرية بإيطاليا
وزير العمل خلال لقائه الجالية المصرية بإيطاليا

اختتم وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الخميس، زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، بعقد لقاء موسّع مع أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز التواصل المباشر مع العمالة المصرية بالخارج، والاستماع إلى مطالبهم، ودعم سبل الحماية والرعاية لهم.

وشهد اللقاء حضور كلٍ من وليد عثمان القنصل العام لجمهورية مصر العربية بميلانو، والقنصل أحمد البقلي، إلى جانب أعضاء القنصلية العامة بميلانو، والدكتور محمود حمزاوي مدير مكتب معالي الوزير، وسعيد حجازي رئيس مكتب التمثيل العمالي.

وخلال اللقاء، استعرض معالي الوزير جهود وزارة العمل المصرية في مجال رعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، بالتنسيق المستمر مع البعثات الدبلوماسية المصرية في الدول التي تشهد كثافة عمالية للمصريين، وفي مقدمتها دولة إيطاليا، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على صون حقوق مواطنيها العاملين بالخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الجوانب المهنية والقانونية.كما شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا بين معالي الوزير وأبناء الجالية المصرية، تناول التحديات التي تواجه العمالة المصرية في سوق العمل الإيطالي، ودور وزارة العمل، من خلال مكاتب التمثيل العمالي، في متابعة أوضاع العمال، والتدخل لحل المشكلات التي قد تواجههم، وتقديم الإرشاد والدعم اللازم، بالتعاون مع الجهات المعنية...وأكد الوزير أن وزارة العمل تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز قنوات التواصل مع العمالة المصرية بالخارج، والعمل على تطوير آليات الحماية والرعاية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المصرية، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج.

