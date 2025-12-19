مشاركة مصرية في سوق مهرجان Clermont-Ferrand

تواصل إدارة مهرجان Clermont-Ferrand التحضير لدورة 2026، تأكيدا على مكانتها كمنصة دولية مرجعية لصناعة الفيلم القصير، ليس فقط من خلال المشاركة الواسعة للعارضين والمؤسسات السينمائية من مختلف أنحاء العالم، بل أيضًا عبر إبراز المحتوى الإبداعي المتميّز الذي يعكس حيوية وتنوّع الإنتاج السينمائي المعاصر.



وفي هذا السياق، يسلّط Label “Short Film Market Picks” الضوء على نخبة من أبرز الأفلام القصيرة التي تم اختيارها من قبل لجان اختيار مهرجان كليرمون فيرون الدولي للفيلم القصير.



ويعد سوق المهرجان أداة فعّالة للمهنيين، حيث يسهّل على الموزعين، القنوات التليفزيونية، والمهرجانات الدولية اكتشاف أعمال واعدة ذات إمكانات قوية للترويج والعرض.



من خلال هذه المبادرة، تؤكد التظاهرة التزامها بدعم المواهب الصاعدة، وتعزيز فرص اللقاء بين صناع الأفلام والفاعلين الأساسيين في الصناعة، بما يكرّس دور السوق كفضاء أساسي لاكتشاف الأصوات الجديدة وبناء مستقبل الفيلم القصير على المستوى الدولي.



وبجانب حضور لعدد من الدول العربية منها لبنان والإمارات، تشارك مصر هذا العام من خلال Medfest Egypt و I Am a Film دائمة الحضور والتأثير في سوق المهرجان خلال السنوات الماضية.