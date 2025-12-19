قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يطلق مبادرة كوب لبن لكل طفل لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وأصحاب الجمعيات الأهلية العاملة بنطاق المحافظة، لبحث آليات تعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع حضور اللواء عبد الله أبو النجا، مستشار المحافظ لشؤون الثروة الحيوانية والإنتاج، وخالد عبد الرؤوف، سكرتير عام مساعد المحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة إلى جانب عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

التوسع في المشروعات التنموية

وناقش محافظ أسيوط خلال اللقاء عددًا من المقترحات والمطالب المتعلقة بالتوسع في المشروعات التنموية، واحتياجات القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وسبل تطوير الأنشطة المجتمعية بما يحقق أكبر مردود اجتماعي واقتصادي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير فرص عمل حقيقية

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ المبادرات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

إطلاق مبادرة "كوب لبن لكل طفل"

وفي هذا السياق، أعلن محافظ أسيوط إطلاق مبادرة "كوب لبن لكل طفل"، والتي تستهدف دعم الأطفال من الفئات الأولى بالرعاية وتحسين حالتهم الصحية والتغذوية، من خلال تسليم الجمعيات الأهلية بعدد من رؤوس الماشية الحلاب، بواقع 4 مواشي حلاب لكل جمعية مشاركة، لتربيتها بدعم من المحافظة، وإنتاج وتوزيع الألبان ومشتقاتها على الأطفال المستحقين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار مواجهة مشكلات سوء التغذية، والمساهمة في الحد من أمراض التقزم وضعف العظام وغيرها من المشكلات الصحية المرتبطة بنقص التغذية لدى الأطفال، مؤكدًا أن عملية توزيع منتجات الألبان ستتم وفق حصر دقيق للأسر المستحقة والمعتمد من مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستدامة.

وأكد أبو النصر حرص المحافظة على تذليل كافة المعوقات أمام الجمعيات الجادة والفاعلة على أرض الواقع، مع المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، ومراجعة قوائم المستفيدين من المبادرات والمساعدات لضمان الشفافية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

