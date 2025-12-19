قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
توك شو

بدء جلسة المباحثات الموسعة اللبنانية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
البهى عمرو

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن بدء جلسة المباحثات الموسعة اللبنانية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن زيارة رئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي إلى لبنان تُعد زيارة بالغة الأهمية يترقبها الشارع اللبناني منذ فترة، نظرًا لما تحمله من دلالات سياسية واقتصادية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وبيروت، موضحًا أن الزيارة تأتي على رأس وفد رسمي يضم ثلاثة وزراء وتمتد على مدار يومين.

وأضاف سنجاب، خلال رسالة له على الهواء، خلال برنامج  "صباح جديد"، الذي يعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الحكومة المصرية استهل زيارته من السراي الحكومي في بيروت، حيث جرت مراسم استقبال رسمية فور وصوله، شملت عزف النشيدين الوطنيين المصري واللبناني واستعراض حرس الشرف، إلى جانب استقبال عدد من الوزراء اللبنانيين له، من بينهم وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد والطاقة والمياه، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن رئيس الوزراء المصري عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الحكومة اللبنانية داخل مقر السراي الحكومي، على أن تعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوفدين المصري واللبناني وعدد من الوزراء في الحكومة اللبنانية، ثم يعقد رئيسا الحكومتين مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لعرض نتائج هذه المباحثات، في أول أنشطة الزيارة الرسمية.

وأكد سنجاب أن برنامج الزيارة يتضمن لاحقًا توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى القصر الجمهوري في بعبدا للقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ثم لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر رئاسة المجلس بعين التينة، فضلًا عن لقاء موسع في غرفة التجارة والصناعة في بيروت، لبحث الاتفاقيات التي جرى توقيعها في القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

لبنان مصطفى مدبولي مدبولي

