رئيس الوزراء اللبناني يستقبل مصطفي مدبولي لعقد جلسة مباحثات بلبنان

استقبل الدكتور نواف سلام رئي الوزرا اللبناني، بمقر السراي الحكومي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبدء لقاء ثنائي لبحث عدد من الملفات علي الساحة الإقليمية

كما سيترأس رئيسي وزراء مصر ولبنان، جلسة مباحثات موسعة بمقر السراي الحكومي، لبحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية بحضور وفدي البلدين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبدء زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء بأرض المطار، دولة الرئيس الدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، دجو وديع عيسى الخوري، وزير الصناعة اللبناني، رئيس بعثة الشرف، والسفير/ علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان.

وتشهد الزيارة نشاطاً مُكثفاً لرئيس الوزراء اليوم الجمعة، حيث من المُقرر أن يستقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا.

كما يجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاء مع دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.