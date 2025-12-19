قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال

حوافز - تعبيرية
أميرة خلف

منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حوافز وتسهيلات داعمة لمشروعات ريادة الأعمال، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين لنمو الاقتصاد القومي .


المادة 89 من القانون نصت على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات، وفقا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة .


وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من هذه اللائحة .

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.


و أجاز القانون لمجلس إدارة الجهاز منح حوافز غير ضريبية للمشروعات حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

قانون تنمية المشروعات الصغيرة ريادة الأعمال مشروعات حوافز حوافز استثمارية

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

