الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مذكرة تفاهم بين صندوق رعاية المبتكرين والقومي للبحوث لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة

نهلة الشربيني

وقع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مذكرة تفاهم مع المركز القومي للبحوث؛ بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وذلك على هامش ختام فعاليات IRC EXPO 2025، الذي أقيم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة الإستراتيجية مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، خلال الفترة من 11- 12 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من إيمان الجانبين بأهمية دعم الباحثين والمبتكرين والنوابغ، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ولا سيما داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة للأفكار الابتكارية والمشروعات الناشئة، وتعزيز قدرات رواد الأعمال، خاصة في مجال تنمية مهارات الطلاب وشباب الباحثين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

ووقع مذكرة التفاهم كل من د.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث.

وأكد د.تامر حمودة، أن هذه المذكرة تمثل خطوة إستراتيجية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات عملية وشركات ناشئة قادرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن الصندوق يهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالصناعة، بما يتوافق مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتماشى أهدافها مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، صرح د.ممدوح معوض أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المركز القومي للبحوث على تعظيم الأثر التنموي للبحث العلمي وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية الداعمة للابتكار، مؤكدًا أن التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يسهم في توفير بيئة محفزة للباحثين وشباب العلماء، ويحفزهم على تطوير حلول علمية وتكنولوجية قابلة للتطبيق، وربط نتائج الأبحاث باحتياجات الصناعة والمجتمع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية لمصر.

تستهدف مذكرة التفاهم دعم البيئات المتكاملة التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتسويق التكنولوجيا ونتائج البحث العلمي عبر ربط البحث بالصناعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويلتزم الطرفان بتقديم الدعم الفني والاستشاري، وبناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى البنية التحتية البحثية، وتشجيع تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات وشركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر عبر دعم الابتكار والابتكار التكنولوجي، وتمكين المبتكرين والنوابغ من تطوير حلول علمية وتكنولوجية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتأهيل الشباب لإقامة وإدارة مشروعاتهم الابتكارية والإبداعية بنجاح، إلى جانب تطوير المشروعات القائمة.

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

