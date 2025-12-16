التعليم العالي: 23% من إجمالى الناتج البحثى جاء من القطاع الطبي

ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، المبادرة التي تشارك فيها المستشفيات الجامعية والبحث العلمي وقطاع الصناعة لتشخيص الأمراض النادرة لدى الأطفال، موضحا أن ما يحدث فى هذه المبادرة نموذج للتعاون البناء الذى تتبناه الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى تنص على المشاركة الفعالة مما يعكس الالتزام المشترك لتطوير منظومة التعليم الطبى.

وقال الدكتور أيمن عاشور، خلال المؤتمر الصحفى لتوقيع شراكة برنامج رعاية الأمراض النادرة، إن الانتاج العلمي للقطاع الطبى في الفترة الأخيرة سجل 23% من إجمالى الناتج البحثى.

وأشاد الوزير بدور بنك المعرفة فى تنمية قدرات الباحثين، مشيراً إلى أن البحث العلمى فى المجال الطبى ضمن أولويات التعاون مع أكاديميات البحث العلمي العالمية.

وقد انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة التعليم العالى لـ توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وشركة أسترازينيكا العالمية، في "مشروع رعاية للأمراض النادرة"، وذلك لتعزيز قدرات أطباء الأطفال في مصر، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتشخيص المبكر للأطفال المصابين بالأمراض النادرة

ويحضر المؤتمر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، وقيادات الوزارة وقطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد قشطة، رئيس قطاع الشؤون المؤسسية والحكومية في شركة أسترازينيكا مصر، ولفيف من قيادات الوزارة ومسئولي شركة أسترازينيكا.